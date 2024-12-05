Легко вырастить дома: врач назвал продукт, который в 100 раз лучше борется с раком

Ростки брокколи содержат вещество, которое способно защищать организм от рака. Такую микрозелень можно легко вырастить дома и получить много пользы для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live .

Что защищает от рака

Гастроэнтеролог Уилл Булсевич назвал один продукт, который в 100 раз сильнее в борьбе с раком. Более того, этот суперпродукт можно выращивать дома, не нуждаясь в участке с садом.

"Проращивание - это разблокировка природного кода для прорастания, где семена превращаются в растение", - пояснил доктор Булсевич.

С помощью замачивания семена открываются и из них выходит этот росток, который является источником клетчатки, белка и витаминов.

Вы также получаете фитохимические вещества - химические соединения, найденные в растениях, которые могут иметь пользу для здоровья людей]. Примером этого являются ростки брокколи, которые, как известно, содержат в 50-100 раз большую плотность сульфорафана, чем обычная брокколи.

Поэтому, если вы хотите получить больше этого сульфорафана, лучшим способом получить это является проращивание.

Детали исследования

Сила сульфорафана в борьбе с раком была проверена во время клинического испытания в 2019 году. Во время исследования мужчины с раком предстательной железы употребляли суп из брокколи еженедельно в течение одного года.

Некоторые участники ели суп, обогащенный более высоким уровнем глюкорафина, который организм превращает в сульфорафан. Дальнейший анализ проводился на их раковых клетках.

Исследователи обнаружили, что мужчины, потреблявшие суп из брокколи с повышенным уровнем глюкорафанина, наблюдали меньшее развитие рака по сравнению с теми, кто ел обычный суп. Ученые пришли к выводу, что обогащенный суп из брокколи повлиял на изменения клеток и может помочь остановить развитие рака предстательной железы. Однако это еще требует дополнительного исследования.

Как проращивать на дому

Проращивание в домашних условиях - процесс простой. Если вы делаете это впервые, то эксперт советует прорастить чечевицу.

Начните с замачивания семян чечевицы в банке с водой на ночь, накрыв перфорированной крышкой или тканью.

На следующий день промойте семена и поставьте банку под углом, чтобы дать стечь воде. Промывайте каждый день в течение нескольких дней, и семена начнут прорастать.

Через 2-3 дня проростки достигнут необходимых размеров и станут пригодными к употреблению.

Проростки зеленой чечевицы содержат большое количество жирных кислот, целебно влияющих на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. При проращивании в бобах активизируется витамин С, укрепляющий иммунитет. Пророщенные бобы можно добавлять в разные салаты, гарниры и супы.