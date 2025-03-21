Легко та без відвідування косметолога. Ось як безпечно зробити пілінг обличчя вдома

Пілінг обличчя в домашніх умовах може бути ефективним і безпечним, якщо дотримуватися правильного підходу. Деякі поради допоможуть оновити шкіру без ризику подразнень і пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт American Academy of Dermatology Association.
Пілінг - це процес видалення мертвих клітин із зовнішнього шару шкіри. Це покращує зовнішній вигляд їхньої шкіри, але підходить він не всім. Якщо робити це не належним чином, то це може принести більше шкоди, ніж користі.
Якщо ви вирішите зробити пілінг, важливо робити це безпечно, щоб це не пошкодило шкіру та не призвело до посилення почервоніння чи появи прищів.
Важливо врахувати тип шкіри, перш ніж вибрати метод пілінгу:
Існує два основних способи домашнього пілінгу - механічний і хімічний, і при виборі слід керуватися типом шкіри.
Для механічного відлущування використовується такий інструмент, як щітка та скраб для фізичного видалення мертвих клітин шкіри. Хімічний пілінг використовує хімічні речовини, такі як альфа- та бета-гідроксикислоти, щоб м’яко розчинити мертві клітини шкіри.
Щоб запобігти пошкодженню шкіри під час пілінгу, варто дотримуватися таких порад:
Після пілінгу шкіра стає чутливою до сонячних променів, тому обов’язково використовуйте сонцезахисний крем з SPF 30.
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