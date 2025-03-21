Легко и без посещения косметолога. Вот как безопасно сделать пилинг лица дома

Пилинг лица в домашних условиях может быть эффективным и безопасным, если придерживаться правильного подхода. Некоторые советы помогут обновить кожу без риска раздражений и повреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт American Academy of Dermatology Association.
Пилинг - это процесс удаления мертвых клеток с внешнего слоя кожи. Это улучшает внешний вид их кожи, но подходит он не всем. Если делать это неправильно, то это может принести больше вреда, чем пользы.
Если вы решите сделать пилинг, важно делать это безопасно, чтобы это не повредило кожу и не привело к усилению покраснения или появлению прыщей.
Важно учесть тип кожи, прежде чем выбрать метод пилинга:
Существует два основных способа домашнего пилинга - механический и химический, и при выборе следует руководствоваться типом кожи.
Для механического отшелушивания используется такой инструмент, как щетка и скраб для физического удаления мертвых клеток кожи. Химический пилинг использует химические вещества, такие как альфа- и бета-гидроксикислоты, чтобы мягко растворить мертвые клетки кожи.
Чтобы предотвратить повреждение кожи во время пилинга, стоит придерживаться таких советов:
После пилинга кожа становится чувствительной к солнечным лучам, поэтому обязательно используйте солнцезащитный крем с SPF 30.
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