Легко та без відвідування косметолога. Ось як безпечно зробити пілінг обличчя вдома

Пілінг обличчя в домашніх умовах може бути ефективним і безпечним, якщо дотримуватися правильного підходу. Деякі поради допоможуть оновити шкіру без ризику подразнень і пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт American Academy of Dermatology Association .

Чим корисний пілінг

Пілінг - це процес видалення мертвих клітин із зовнішнього шару шкіри. Це покращує зовнішній вигляд їхньої шкіри, але підходить він не всім. Якщо робити це не належним чином, то це може принести більше шкоди, ніж користі.

Якщо ви вирішите зробити пілінг, важливо робити це безпечно, щоб це не пошкодило шкіру та не призвело до посилення почервоніння чи появи прищів.

Важливо врахувати тип шкіри, перш ніж вибрати метод пілінгу:

нормальна шкіра - має здоровий вигляд, рівний тон, не блищить і не суха. Пори злегка помітні, але не розширені

с уха шкіра - часто буває тьмяною, може лущитися або виникають почервоніння

жирна шкіра - характеризується блиском, особливо в зоні лоба, носу та підборіддя

- характеризується блиском, особливо в зоні лоба, носу та підборіддя комбінована шкіра - поєднує кілька типів: жирну та нормальну . Це найпоширеніший тип.

ч утлива шкіра - схильна до подразнень, почервоніння, алергічних реакцій

Існує два основних способи домашнього пілінгу - механічний і хімічний, і при виборі слід керуватися типом шкіри.

Для механічного відлущування використовується такий інструмент, як щітка та скраб для фізичного видалення мертвих клітин шкіри. Хімічний пілінг використовує хімічні речовини, такі як альфа- та бета-гідроксикислоти, щоб м’яко розчинити мертві клітини шкіри.

Як безпечно робити пілінг

Щоб запобігти пошкодженню шкіри під час пілінгу, варто дотримуватися таких порад:

Деякі ліки та навіть безрецептурні засоби можуть спричинити підвищену чутливість або лущення шкіри, наприклад креми з ретиноїдами. Пілінг під час використання цих засобів може погіршити сухість шкіри або навіть спричинити появу прищів.

Виберіть метод пілінгу, який підходить вашому типу шкіри. Ті, у кого суха, чутлива шкіра або шкіра, схильна до вугрів, можуть віддати перевагу лише м’якому хімічному пілінгу. Оскільки механічне відлущування може бути надто подразнюючим для шкіри. Людям з "жирною" шкірою варто використовувати сильніші хімічні або механічний пілінг

Хімічний пілінг наносьте обережно невеликими круговими рухами. Робіть це протягом приблизно 30 секунд, а потім змийте теплою водою. Ніколи не робіть пілінг, якщо є рани або шкіра обгоріла на сонці

Потім нанесіть зволожуючий крем. Відлущування може пересушувати шкіру, тому варто її зволожити

Після пілінгу шкіра стає чутливою до сонячних променів, тому обов’язково використовуйте сонцезахисний крем з SPF 30.

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