Легко и без посещения косметолога. Вот как безопасно сделать пилинг лица дома

Пилинг лица в домашних условиях может быть эффективным и безопасным, если придерживаться правильного подхода. Некоторые советы помогут обновить кожу без риска раздражений и повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт American Academy of Dermatology Association .

Чем полезен пилинг

Пилинг - это процесс удаления мертвых клеток с внешнего слоя кожи. Это улучшает внешний вид их кожи, но подходит он не всем. Если делать это неправильно, то это может принести больше вреда, чем пользы.

Если вы решите сделать пилинг, важно делать это безопасно, чтобы это не повредило кожу и не привело к усилению покраснения или появлению прыщей.

Важно учесть тип кожи, прежде чем выбрать метод пилинга:

нормальная кожа - имеет здоровый вид, ровный тон, не блестит и не сухая. Поры слегка заметны, но не расширены

сухая кожа - часто бывает тусклой, может шелушиться или возникают покраснения

жирная кожа - характеризуется блеском, особенно в зоне лба, носа и подбородка

- характеризуется блеском, особенно в зоне лба, носа и подбородка комбинированная кожа - сочетает несколько типов: жирную и нормальную. Это самый распространенный тип.

чувствительная кожа - склонна к раздражениям, покраснениям, аллергическим реакциям

Существует два основных способа домашнего пилинга - механический и химический, и при выборе следует руководствоваться типом кожи.

Для механического отшелушивания используется такой инструмент, как щетка и скраб для физического удаления мертвых клеток кожи. Химический пилинг использует химические вещества, такие как альфа- и бета-гидроксикислоты, чтобы мягко растворить мертвые клетки кожи.

Как безопасно делать пилинг

Чтобы предотвратить повреждение кожи во время пилинга, стоит придерживаться таких советов:

Некоторые лекарства и даже безрецептурные средства могут вызвать повышенную чувствительность или шелушение кожи, например кремы с ретиноидами. Пилинг при использовании этих средств может ухудшить сухость кожи или даже вызвать появление прыщей.

Выберите метод пилинга, который подходит вашему типу кожи. Те, у кого сухая, чувствительная кожа или кожа, склонная к угрям, могут отдать предпочтение только мягкому химическому пилингу. Поскольку механическое отшелушивание может быть слишком раздражающим для кожи. Людям с "жирной" кожей следует использовать более сильные химические или механический пилинг

Химический пилинг наносите осторожно небольшими круговыми движениями. Делайте это в течение примерно 30 секунд, а затем смойте теплой водой. Никогда не делайте пилинг, если есть раны или кожа обгорела на солнце

Затем нанесите увлажняющий крем. Отшелушивание может пересушивать кожу, поэтому стоит ее увлажнить

После пилинга кожа становится чувствительной к солнечным лучам, поэтому обязательно используйте солнцезащитный крем с SPF 30.

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