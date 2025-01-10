Косметолог показала масаж, який швидко прибере зморшки між бровами (відео)

Як уникнути зморшок

Для такої вправи знадобиться вакуумна баночка. Нею потрібно проводити кругові рухи, не відпускаючи вакуум по всій зоні перенісся.

"Рухаємось від центру до периферії над бровою, таким чином можна робити 3-5 підходів. Почервоніння буде означати, що покращується кровообіг. Тепер знову можна зробити вакуум і знову пройтися по всій зоні перенісся", - зазначила експерт.

За словами косметолога, такі рухи можна робити щодня для кращого ефекту.

Важливо, що такий масаж не можна проводити на сухій шкірі, використовуйте крем для обличчя або олійку - це забезпечить легке ковзання баночки.

Після цього масажу можна зробити тейпування міжбрівної зони - це підсилить результат, допоможе розгладити м’язову напругу та позбавити зморшок.

Суть такого масажу - в глибокому впливі на шкіру, що дає наступні результати:

поліпшення кровообігу в клітинах, відповідно - здоровий колір обличчя

глибока чистка пір шкіри

звуження пор

позбавлення від набряклості

розгладження вікових і мімічних зморшок

підтяжка контурів овалу обличчя

надання шкірі тонусу і еластичності

Одна з основних переваг - вплив на шкіру без медичних препаратів, активація природних природних процесів. Крім того, в порівнянні з іншими процедурами ця порівняно не дорога, особливо якщо знати про правила проведення.