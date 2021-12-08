Как легко и просто приготовить йогурт в домашних условиях: полезно и невероятно вкусно

Йогурт отлично подойдет для завтрака или перекуса. Его можно сочетать с фруктами и орехами. А еще домашний йогурт станет отличной заправкой для салатов.

Приготовить его несложно, однако придется потратить на это немного времени и усилий.

Ингредиенты:

Молоко с жирностью не менее 25%

Закваска для йогуртов – из расчета 100 мл (0,5г) на 1 литр молока.

Способ приготовления:

Нагреваем молоко до температуры 41-45 градусов. Такая температура идеальна для полезных бактерий.

Если вы хотите сделать густой йогурт, то нужно нагреть молоко до состояния, когда начнет выкипать вода, а затем остудить. Самое главное условие – молоко не должно закипеть.

Закваску нужно развести в небольшой части молока.

Процеживаем молоко, чтобы не было пенки.

Перемешиваем с той частью молока, в которую добавили закваску.

Посуда для приготовления йогурта обязательно должна быть чистая и не металлическая.

Посуду с молоком закрываем крышкой, закутываем во что-нибудь теплое и оставляем на 7-9 часов (на ночь).

Посуду нельзя трогать до тех пор, пока йогурт не станет густым.

После приготовления йогурт нужно поместить в холодильник, чтобы остановить рост бактерий.

Домашний йогурт может храниться в холодильнике до 7 дней.