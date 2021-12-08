Как легко и просто приготовить йогурт в домашних условиях: полезно и невероятно вкусно

В зимний период особенно важно наполнять организм питательными веществами и необходимыми микроэлементами.
Сидеть на диетах в такие периоды – не самая лучшая идея, так как организму нужна энергия в борьбе с вирусами.
Домашний йогурт – отличный источник питательных веществ. Как его приготовить самостоятельно, рассказали в материале "24 канал".
Йогурт отлично подойдет для завтрака или перекуса. Его можно сочетать с фруктами и орехами. А еще домашний йогурт станет отличной заправкой для салатов.
Приготовить его несложно, однако придется потратить на это немного времени и усилий.
Нагреваем молоко до температуры 41-45 градусов. Такая температура идеальна для полезных бактерий.
Если вы хотите сделать густой йогурт, то нужно нагреть молоко до состояния, когда начнет выкипать вода, а затем остудить. Самое главное условие – молоко не должно закипеть.
Закваску нужно развести в небольшой части молока.
Процеживаем молоко, чтобы не было пенки.
Перемешиваем с той частью молока, в которую добавили закваску.
Посуда для приготовления йогурта обязательно должна быть чистая и не металлическая.
Посуду с молоком закрываем крышкой, закутываем во что-нибудь теплое и оставляем на 7-9 часов (на ночь).
Посуду нельзя трогать до тех пор, пока йогурт не станет густым.
После приготовления йогурт нужно поместить в холодильник, чтобы остановить рост бактерий.
Домашний йогурт может храниться в холодильнике до 7 дней.
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