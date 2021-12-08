RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як легко і просто приготувати йогурт в домашніх умовах: корисно і неймовірно смачно

Автор: Анна Шиканова

У зимовий період особливо важливо наповнювати організм поживними речовинами та необхідними мікроелементами.

Сидіти на дієтах в такі періоди – не найкраща ідея, оскільки організму потрібна енергія в боротьбі з вірусами.

Домашній йогурт - відмінне джерело поживних речовин. Як його приготувати самостійно, розповіли в матеріалі "24 канал".

Йогурт відмінно підійде для сніданку або перекусу. Його можна поєднувати з фруктами та горіхами. А ще домашній йогурт стане відмінною заправкою для салатів.

Приготувати його нескладно, проте доведеться витратити на це трохи часу і зусиль.

Інгредієнт:

  • Молоко з жирністю не менше 25%
  • Закваска для йогуртів – з розрахунку 100 мл (0,5 г) на 1 літр молока.

Спосіб приготування:

Нагріваємо молоко до температури 41-45 градусів. Така температура ідеальна для корисних бактерій.

Якщо ви хочете зробити густий йогурт, то потрібно нагріти молоко до стану, коли почне википати вода, а потім остудити. Найголовніша умова-молоко не повинно закипіти.

Закваску потрібно розвести в невеликій частині молока.

Проціджуємо молоко, щоб не було пінки.

Перемішуємо з тією частиною молока, в яку додали закваску.

Посуд для приготування йогурту обов'язково повинна бути чиста і не металева.

Посуд з молоком закриваємо кришкою, закутуємо в що-небудь тепле і залишаємо на 7-9 годин (на ніч).

Посуд не можна чіпати до тих пір, поки йогурт не стане густим.

Після приготування йогурт потрібно помістити в холодильник, щоб зупинити ріст бактерій.

Домашній йогурт може зберігатися в холодильнику до 7 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Клопотенко дав рецепт нестандартного хачапурі.

А також розповідали про те, якими соусами можна легко замінити жирний майонез.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептйогурт