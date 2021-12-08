Як легко і просто приготувати йогурт в домашніх умовах: корисно і неймовірно смачно

Йогурт відмінно підійде для сніданку або перекусу. Його можна поєднувати з фруктами та горіхами. А ще домашній йогурт стане відмінною заправкою для салатів.

Приготувати його нескладно, проте доведеться витратити на це трохи часу і зусиль.

Інгредієнт:

Молоко з жирністю не менше 25%

Закваска для йогуртів – з розрахунку 100 мл (0,5 г) на 1 літр молока.

Спосіб приготування:

Нагріваємо молоко до температури 41-45 градусів. Така температура ідеальна для корисних бактерій.

Якщо ви хочете зробити густий йогурт, то потрібно нагріти молоко до стану, коли почне википати вода, а потім остудити. Найголовніша умова-молоко не повинно закипіти.

Закваску потрібно розвести в невеликій частині молока.

Проціджуємо молоко, щоб не було пінки.

Перемішуємо з тією частиною молока, в яку додали закваску.

Посуд для приготування йогурту обов'язково повинна бути чиста і не металева.

Посуд з молоком закриваємо кришкою, закутуємо в що-небудь тепле і залишаємо на 7-9 годин (на ніч).

Посуд не можна чіпати до тих пір, поки йогурт не стане густим.

Після приготування йогурт потрібно помістити в холодильник, щоб зупинити ріст бактерій.

Домашній йогурт може зберігатися в холодильнику до 7 днів.