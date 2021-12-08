Як легко і просто приготувати йогурт в домашніх умовах: корисно і неймовірно смачно

У зимовий період особливо важливо наповнювати організм поживними речовинами та необхідними мікроелементами.
Сидіти на дієтах в такі періоди – не найкраща ідея, оскільки організму потрібна енергія в боротьбі з вірусами.
Домашній йогурт - відмінне джерело поживних речовин. Як його приготувати самостійно, розповіли в матеріалі "24 канал".
Йогурт відмінно підійде для сніданку або перекусу. Його можна поєднувати з фруктами та горіхами. А ще домашній йогурт стане відмінною заправкою для салатів.
Приготувати його нескладно, проте доведеться витратити на це трохи часу і зусиль.
Нагріваємо молоко до температури 41-45 градусів. Така температура ідеальна для корисних бактерій.
Якщо ви хочете зробити густий йогурт, то потрібно нагріти молоко до стану, коли почне википати вода, а потім остудити. Найголовніша умова-молоко не повинно закипіти.
Закваску потрібно розвести в невеликій частині молока.
Проціджуємо молоко, щоб не було пінки.
Перемішуємо з тією частиною молока, в яку додали закваску.
Посуд для приготування йогурту обов'язково повинна бути чиста і не металева.
Посуд з молоком закриваємо кришкою, закутуємо в що-небудь тепле і залишаємо на 7-9 годин (на ніч).
Посуд не можна чіпати до тих пір, поки йогурт не стане густим.
Після приготування йогурт потрібно помістити в холодильник, щоб зупинити ріст бактерій.
Домашній йогурт може зберігатися в холодильнику до 7 днів.
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