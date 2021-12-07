Клопотенко предложил приготовить нестандартный хачапури: "настоящая Грузия у вас дома!"

Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить настоящий хачапури по-мегрельски, который несколько отличается от более привычного нам хачапури по-аджарски (с яйцом и в форме вытянутого овала).

Об этом ресторатор рассказал на своем сайте .

Кулинар уверяет, что благодаря такому блюду вы сможете почувствовать вкус настоящей Грузии у вас дома.

Хачапури по-мегрельски – это лепешка из теста с сырной начинкой не только внутри, а еще снаружи. Тесто кулинар советует готовить на молоке, а сыр можно взять двух видов - один рассольный, он более соленый, и какой-то с нейтральным вкусом, который хорошо тянется.

Так будет выглядеть наш готовый хачапури:

Ингредиенты:

Мука - 350 г

Теплая вода - 100 мл

Теплое молоко - 100 мл

Сухие гранулированные дрожжи - 10 г

Яйцо - 1 шт.

Соль - 1/2 ч. л.

Сахар - 1/2 ч. л.

Сулугуни - 150 г

Имеретинский сыр или брынза - 250 г

Яичный желток - 1 шт.

Пошаговое приготовление хачапури по-мегрельски

Подготовьте все ингредиенты. Соедините в миске 100 мл теплого молока и 100 мл теплой воды.

Добавьте 1/2 ч. л. сахара и 10 г сухих дрожжей. Можно использовать и живые дрожжи, тогда раскрошите их руками, их понадобится 25 г.

Перемешайте до растворения дрожжей. Лучше это делать руками, так будет проще и лучше разойдутся дрожжи, но при желании можете перемешивать ложкой, так будет немного дольше.

В другой миске соедините 350 г муки с 1/2 ч. л. соли. Перемешайте, влейте дрожжевую смесь и добавьте 1 яйцо.

Замесите мягкое пластичное тесто, оно не должно липнуть к рукам. Отставьте тесто на 1 час для подъема. Подошедшее тесто немного обомните и разделите на две равные части.

Каждую из них раскатайте в круглый пласт толщиной примерно 3-5 мм.

Натрите на крупной терке два вида сыра: 250 г имеретинского и 50 г сулугуни, еще 100 г сулугуни натрите в отдельную миску и пока отставьте.

В центр каждого круга из теста выложите смесь сыров и заверните их в форме мешочка.

Затем переверните и аккуратно прижимайте пальцами или при помощи скалки каждую лепешку, она должна разровняться.

По центру каждой лепешки сделайте небольшие отверстия диаметром 3 см.

Переложите лепешки на противень с пергаментом, смажьте яичным желтком.

Посыпьте обе лепешки оставшимся сулугуни. Выпекайте при температуре 200 градусов 8 минут. Потом повысьте температуру до 210 градусов и выпекайте до образования румяной корочки, это еще несколько минут.