Легко приготувати у польових умовах: рецепт борщу-сухпайку для військових від відомого кухаря

Борщ - улюблена страва українців. Багато кому він асоціюється із домом. А оскільки наші військові вже майже рік на фронті, то не можуть насолодитись домашньою смакотою. Спеціально для цього кухарі створили борщ-сухпайок, який легко приготувати навіть в екстремальних умовах.
Рецептом сухої суміші "Борщ червоний" поділилася учасниця шоу "МастерШеф" Ірина Маленко.
З пакетика із сухими овочами вагою 300 г можна приготувати 7 л борщу. Достатньо зварити бульйон і додати томатну пасту. Готова суміш уже містить усі необхідні інгредієнти: картоплю, буряк, моркву, капусту, цибулю і приправи.
Інгредієнти:
Окремо до набору додати:
Спосіб приготування:
Якщо без селери, то візьміть 150 г картоплі (якщо це суп, то замість капусти і буряка додають гречку, рис або локшину).
Як приготувати борщ із суміші
7 л води довести до кипіння. Суміш з пакета всипати у киплячу воду і проварити 15-20 хв. Додати тушкованку або іншу консерву на свій смак, томатну пасту. Довести до кипіння.
Можна піти трішки іншим шляхом: просушені овочі та м'ясо подрібнити у потужному блендері. Таку борщову заготовку можна просто залити окропом.
Раніше ми ділились рецептом закарпатського бограча від відомого шеф-кухаря.
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