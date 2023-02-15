Легко приготовить в полевых условиях: рецепт борща-сухпайка для военных от известного повара

Рецепт борща-сухпайка

Из пакетика с сухими овощами, весом 300 г, можно приготовить 7 л борща. Достаточно сварить бульон и добавить томатную пасту. Готовая смесь содержит все необходимые ингредиенты: картофель, свеклу, морковь, капусту, лук и приправы.

Ингредиенты:

свекла

картофель

лук

морковь

капуста

болгарский перец

корень сельдерея

зелень

соль

приправы (перец черный, паприка, сухой чеснок)

Отдельно к набору добавить:

тушенка - 1 банка

томатная паста - 1 стык

Способ приготовления:

Все сырые овощи, кроме лука, капусты и сельдерея, перед сушкой надо проварить. Картошку и морковь почистить и отварить 10-15 мин, нарезать тонкой соломкой. Свеклу отварить со шкуркой, потом почистить, нарезать тонкой соломкой. Сельдерей почистить, нарезать тонкими пластинами. Лук нарезать полукольцами. Капусту нашинковать. Все овощи поочередно хорошо просушить в сушилке при температуре 55-60°С до хрустящего состояния, чтобы потом не было плесени. Далее сформируйте смесь:

140 г картофеля

35 г капусты

25 г моркови

50 г свеклы

10 г сельдерея

25 г лука

5 г болгарского перца

перец горошком - 5-6 шт., 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. сухого чеснока, 1 ч. л. сухой зелени (можно заменить приправой "10 овощей")

лавровые листья - 1 шт.

соль

Если без сельдерея, то возьмите 150 г картофеля (если это суп, то вместо капусты и свеклы добавляют гречку, рис или лапшу).

Как приготовить борщ из смеси.

7 л воды довести до кипения. Смесь из пакета всыпать в кипящую воду и проварить 15-20 мин. Добавить тушенку или другие консервы по своему вкусу, томатную пасту. Довести до кипения.

Можно пойти несколько другим способом: просушенные овощи и мясо измельчить в мощном блендере. Такую борщевую заготовку можно просто залить крутым кипятком.