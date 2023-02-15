Легко приготовить в полевых условиях: рецепт борща-сухпайка для военных от известного повара

Борщ - любимое блюдо украинцев. Многим он ассоциируется с домом. А поскольку наши военные уже почти год на фронте, то не могут насладиться домашними вкусностями. Специально для этого повара создали борщ-сухпаек, который легко приготовить даже в экстремальных условиях.
Рецептом сухой смеси "Борщ красный" поделилась участница шоу "МастерШеф" Ирина Маленко.
Из пакетика с сухими овощами, весом 300 г, можно приготовить 7 л борща. Достаточно сварить бульон и добавить томатную пасту. Готовая смесь содержит все необходимые ингредиенты: картофель, свеклу, морковь, капусту, лук и приправы.
Ингредиенты:
Отдельно к набору добавить:
Способ приготовления:
Если без сельдерея, то возьмите 150 г картофеля (если это суп, то вместо капусты и свеклы добавляют гречку, рис или лапшу).
Как приготовить борщ из смеси.
7 л воды довести до кипения. Смесь из пакета всыпать в кипящую воду и проварить 15-20 мин. Добавить тушенку или другие консервы по своему вкусу, томатную пасту. Довести до кипения.
Можно пойти несколько другим способом: просушенные овощи и мясо измельчить в мощном блендере. Такую борщевую заготовку можно просто залить крутым кипятком.
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