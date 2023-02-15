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Легко приготовить в полевых условиях: рецепт борща-сухпайка для военных от известного повара

Как приготовить борщ-сухпаек (фото: pixabay)
Автор: Василина Копытко

Борщ - любимое блюдо украинцев. Многим он ассоциируется с домом. А поскольку наши военные уже почти год на фронте, то не могут насладиться домашними вкусностями. Специально для этого повара создали борщ-сухпаек, который легко приготовить даже в экстремальных условиях.

Рецептом сухой смеси "Борщ красный" поделилась участница шоу "МастерШеф" Ирина Маленко.

Рецепт борща-сухпайка

Из пакетика с сухими овощами, весом 300 г, можно приготовить 7 л борща. Достаточно сварить бульон и добавить томатную пасту. Готовая смесь содержит все необходимые ингредиенты: картофель, свеклу, морковь, капусту, лук и приправы.

Ингредиенты:

  • свекла
  • картофель
  • лук
  • морковь
  • капуста
  • болгарский перец
  • корень сельдерея
  • зелень
  • соль
  • приправы (перец черный, паприка, сухой чеснок)

Отдельно к набору добавить:

  • тушенка - 1 банка
  • томатная паста - 1 стык

Способ приготовления:

  1. Все сырые овощи, кроме лука, капусты и сельдерея, перед сушкой надо проварить. Картошку и морковь почистить и отварить 10-15 мин, нарезать тонкой соломкой.
  2. Свеклу отварить со шкуркой, потом почистить, нарезать тонкой соломкой. Сельдерей почистить, нарезать тонкими пластинами. Лук нарезать полукольцами. Капусту нашинковать.
  3. Все овощи поочередно хорошо просушить в сушилке при температуре 55-60°С до хрустящего состояния, чтобы потом не было плесени.
  4. Далее сформируйте смесь:
  • 140 г картофеля
  • 35 г капусты
  • 25 г моркови
  • 50 г свеклы
  • 10 г сельдерея
  • 25 г лука
  • 5 г болгарского перца
  • перец горошком - 5-6 шт., 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. сухого чеснока, 1 ч. л. сухой зелени (можно заменить приправой "10 овощей")
  • лавровые листья - 1 шт.
  • соль

Если без сельдерея, то возьмите 150 г картофеля (если это суп, то вместо капусты и свеклы добавляют гречку, рис или лапшу).

Как приготовить борщ из смеси.

7 л воды довести до кипения. Смесь из пакета всыпать в кипящую воду и проварить 15-20 мин. Добавить тушенку или другие консервы по своему вкусу, томатную пасту. Довести до кипения.

Можно пойти несколько другим способом: просушенные овощи и мясо измельчить в мощном блендере. Такую борщевую заготовку можно просто залить крутым кипятком.

Раньше мы делились рецептом закарпатского бограча от известного шеф-повара.

Читайте также о том, как приготовить картофельную запеканку с грибами по рецепту от одесского повара.

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