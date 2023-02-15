Легко приготовить в полевых условиях: рецепт борща-сухпайка для военных от известного повара
Борщ - любимое блюдо украинцев. Многим он ассоциируется с домом. А поскольку наши военные уже почти год на фронте, то не могут насладиться домашними вкусностями. Специально для этого повара создали борщ-сухпаек, который легко приготовить даже в экстремальных условиях.
Рецептом сухой смеси "Борщ красный" поделилась участница шоу "МастерШеф" Ирина Маленко.
Рецепт борща-сухпайка
Из пакетика с сухими овощами, весом 300 г, можно приготовить 7 л борща. Достаточно сварить бульон и добавить томатную пасту. Готовая смесь содержит все необходимые ингредиенты: картофель, свеклу, морковь, капусту, лук и приправы.
Ингредиенты:
- свекла
- картофель
- лук
- морковь
- капуста
- болгарский перец
- корень сельдерея
- зелень
- соль
- приправы (перец черный, паприка, сухой чеснок)
Отдельно к набору добавить:
- тушенка - 1 банка
- томатная паста - 1 стык
Способ приготовления:
- Все сырые овощи, кроме лука, капусты и сельдерея, перед сушкой надо проварить. Картошку и морковь почистить и отварить 10-15 мин, нарезать тонкой соломкой.
- Свеклу отварить со шкуркой, потом почистить, нарезать тонкой соломкой. Сельдерей почистить, нарезать тонкими пластинами. Лук нарезать полукольцами. Капусту нашинковать.
- Все овощи поочередно хорошо просушить в сушилке при температуре 55-60°С до хрустящего состояния, чтобы потом не было плесени.
- Далее сформируйте смесь:
- 140 г картофеля
- 35 г капусты
- 25 г моркови
- 50 г свеклы
- 10 г сельдерея
- 25 г лука
- 5 г болгарского перца
- перец горошком - 5-6 шт., 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. сухого чеснока, 1 ч. л. сухой зелени (можно заменить приправой "10 овощей")
- лавровые листья - 1 шт.
- соль
Если без сельдерея, то возьмите 150 г картофеля (если это суп, то вместо капусты и свеклы добавляют гречку, рис или лапшу).
Как приготовить борщ из смеси.
7 л воды довести до кипения. Смесь из пакета всыпать в кипящую воду и проварить 15-20 мин. Добавить тушенку или другие консервы по своему вкусу, томатную пасту. Довести до кипения.
Можно пойти несколько другим способом: просушенные овощи и мясо измельчить в мощном блендере. Такую борщевую заготовку можно просто залить крутым кипятком.
Раньше мы делились рецептом закарпатского бограча от известного шеф-повара.
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