Как легко отстирать чернила с одежды средствами, которые есть в каждом доме

Чернильные пятна на одежде – явление хоть и не самое приятное, но весьма распространенное. Особенно в летний период, когда от высоких температур ручка неожиданно протекает в кармане рубашки, оставляя неприятный след.
Как отстирать чернила с вещей, рассказала блогерша Каролина Мак'Коли в TikTok.
Так, для того, чтобы вернуть одежду в нормальное состояние и отмыть чернила, блогер советует использовать всего 3 средства. Антисептик, сода и уксус могут спасти испорченную вещь и уничтожить следы от ручки.
В частности, чтобы спасти одежду от чернил, нужно:
@carolina.mccauley
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