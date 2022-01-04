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Как легко отстирать чернила с одежды средствами, которые есть в каждом доме

Автор: Татьяна Самарук

Чернильные пятна на одежде – явление хоть и не самое приятное, но весьма распространенное. Особенно в летний период, когда от высоких температур ручка неожиданно протекает в кармане рубашки, оставляя неприятный след.

Как отстирать чернила с вещей, рассказала блогерша Каролина Мак'Коли в TikTok.

Так, для того, чтобы вернуть одежду в нормальное состояние и отмыть чернила, блогер советует использовать всего 3 средства. Антисептик, сода и уксус могут спасти испорченную вещь и уничтожить следы от ручки.

В частности, чтобы спасти одежду от чернил, нужно:

  • Нанести антисептик на участок с чернилами;
  • Потрите пятно щеткой;
  • Положите вещь в стиральную машинку;
  • Добавьте к барабану машинки ½ стакана пищевой соды;
  • Вместо жидкого порошка добавьте немного уксуса;
  • Поставьте стирку с высокими температурами воды.
@carolina.mccauley

Ранее мы сообщали, как отмыть и начистить до блеска ложки и вилки.

Также мы писали о лайфхаке, который поможет быстро почистить ковер с помощью снега.

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