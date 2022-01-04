Как легко отстирать чернила с одежды средствами, которые есть в каждом доме

Чернильные пятна на одежде – явление хоть и не самое приятное, но весьма распространенное. Особенно в летний период, когда от высоких температур ручка неожиданно протекает в кармане рубашки, оставляя неприятный след.

Как отстирать чернила с вещей, рассказала блогерша Каролина Мак'Коли в TikTok .

Так, для того, чтобы вернуть одежду в нормальное состояние и отмыть чернила, блогер советует использовать всего 3 средства. Антисептик, сода и уксус могут спасти испорченную вещь и уничтожить следы от ручки.

В частности, чтобы спасти одежду от чернил, нужно: