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Як легко відіпрати чорнило з одягу з засобів, які є у кожній домівці

Автор: Тетяна Самарук

Чорнильні плями на одязі – явище хоч і не найприємніше, але вельми поширене. Особливо в літній період, коли від високих температур ручка несподівано протікає в кишені сорочки, залишаючи неприємний слід.

Як відіпрати чорнило з речей, розповіла блогерка Кароліна Мак’Колі у TikTok.

Так, для того, щоб повернути одяг у нормальний стан та відмити чорнило, блогерка радить використовувати всього 3 засоби. Антисептик, сода та оцет можуть врятувати зіпсовану річ та знищити сліди від ручки.

Зокрема, щоб врятувати одяг від чорнила, потрібно:

  • Нанести антисептик на ділянку з чорнилом;
  • Потріть пляму щіткою;
  • Покладіть річ у пральну машинку;
  • Додайте до барабана машинки ½ склянки харчової соди;
  • Замість рідкого порошку додайте трохи оцту;
  • Поставте прання з високими температурами води.
@carolina.mccauley

Раніше ми повідомляли, як відмити та начистити до блиску ложки та виделки.

Також ми писали про лайфхак, який допоможе швидко почистити килим за допомогою снігу.

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