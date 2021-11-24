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Как легко очистить чайник от накипи: действенный лайфхак

Автор: Тетяна Самарук

Каждая хозяйка пытается решить проблему с накипью в чайнике. В частности, для того, чтобы избавиться от надоевшего всем налета, нужен всего лишь один натуральный ингредиент.

Так, хозяйка Ди Портер поделилась с підписниками группы "Cleaning & Organising Inspiration Australia", как она быстро чистит свой электрочайник.

Хозяйка из Австрии рассказала, что для эффективной очистки посуды нужен только свежий лимон.

Поэтому хозяйка рекомендует взять 8 нарезанных кусочков лимона и положить их в чайник, залить водой до максимума и кипятить.

Она добавляет, что кипятить воду с лимоном нужно долго. Отмечается, что после того, как лимон достаточно покипятится, надо слить воду и несколько раз промыть чайник под проточной водой.

Важно что данный метод работает с пластиковыми, нержавеющими, керамическими, электрическими и кухонными чайниками.

Кроме того, можно использовать уже выжатые лимоны.

Как избавиться от накипи в чайнике с помощью лимона (фото: Ди Портер)

Раньше мы называли самые опасные вещи на кухни, от которых нужно избавиться.

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