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Як легко очистити чайник від накипу: дієвий лайфхак

Автор: Тетяна Самарук

Кожна господиня намагається вирішити проблему з накипом у чайнику. Зокрема, для того, щоб позбутися набридлого усім нальоту потрібен всього лиш один натуральний інгредієнт.

Так, господиня Ді Портер поділилася з підписниками групи "Cleaning & Organising Inspiration Australia", як вона швидко чистить свій електрочайник.

Господиня з Австрії розповіла, що для ефективного очищення посуду потрібен лише свіжий лимон.

Тому господиня рекомендує взяти 8 нарізаних шматочків лимона та покласти їх до чайника, залити водою до максимуму та кип'ятити.

Вона додає, що кип'ятити воду з лимоном потрібно довго.Зазначається що після того, як лимон достатньо прокип’ятиться, треба злити воду та кілька разів промити чайник під проточною водою.

Важливо що даний метод працює з пластиковими, нержавіючими, керамічними, електричними та кухонними чайниками.

Окрім того, можна використовувати вже вичавлені лимони.

Як позбутися накипу в чайнику за допомогою лимону (фото: Ді Портер)

Раніше ми називали найнебезпечніші речі на кухні, від яких потрібно позбутися.

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лайфхакчайникнакип