Як легко очистити чайник від накипу: дієвий лайфхак

Господиня з Австрії розповіла, що для ефективного очищення посуду потрібен лише свіжий лимон.

Тому господиня рекомендує взяти 8 нарізаних шматочків лимона та покласти їх до чайника, залити водою до максимуму та кип'ятити.

Вона додає, що кип'ятити воду з лимоном потрібно довго.Зазначається що після того, як лимон достатньо прокип’ятиться, треба злити воду та кілька разів промити чайник під проточною водою.

Важливо що даний метод працює з пластиковими, нержавіючими, керамічними, електричними та кухонними чайниками.

Окрім того, можна використовувати вже вичавлені лимони.

Як позбутися накипу в чайнику за допомогою лимону (фото: Ді Портер)