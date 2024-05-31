"Легко не буде". Українська режисерка доєдналася до лав ЗСУ

Олена Апчел вступила до лав ЗСУ

Зі слів режисерки, "шлях в армію був для неї довгим і нелегким, що ще більше допомогло впевнитися в його виваженості".

Пів року тому, після чотирьох років в еміграції, вона повернулася в Україну, "щоб приєднатися до нашої спільної боротьби".

"Вибачте, будь ласка, всі, кому я ці пів року відмовляла в зустрічі або в проханні взятися за якийсь проєкт. Мені просто був потрібен час, щоб адаптуватися до нової реальності", - пояснила Олена.

Олена Апчел (фото: facebook.com/olena.apchel)

Також Апчел додала, що потребує емоційно-інтелектуальної та фінансової підтримки.

"Пишаюся своїми новими побратимами і посестрами. Легко не буде, але я свідомо вибираю цей шлях, бо хочу додому в Крим і на Донеччину, хочу, щоб Харків вистояв, хочу, щоб вистояли Дніпро і Запоріжжя, хочу відбудовувати Волноваху і Маріуполь, хочу, щоб всі наші люди в усіх містах були захищені", - наголосила дослідниця театру.

А для цього, каже вона, треба боротися.

Олена Апчел (фото: facebook.com/olena.apchel)

"А ще хочу виборювати простір для пам’яті про загиблих і поваги до живих", - сказала драматургиня.

Також режисерка зізналася, що "пішла у військо не заради політиків і корупціонерів, а заради людей і дому".

Інших вона заохочує зробити те саме, однак це не агітація.