"Легко не будет". Украинская режиссер присоединилась к рядам ВСУ

Елена Апчел вступила в ряды ВСУ

По словам режиссера, "путь в армию был для нее долгим и нелегким, что еще больше помогло убедиться в его взвешенности".

Полгода назад, после четырех лет в эмиграции, она вернулась в Украину, "чтобы присоединиться к нашей общей борьбе".

"Простите, пожалуйста, все, кому я эти полгода отказывала во встрече или в просьбе взяться за какой-то проект. Мне просто было нужно время, чтобы адаптироваться к новой реальности", - объяснила Елена.

Елена Апчел (фото: facebook.com/olena.apchel)

Также Апчел добавила, что нуждается в эмоционально-интеллектуальной и финансовой поддержке.

"Горжусь своими новыми собратьями и посестрами. Легко не будет, но я сознательно выбираю этот путь, потому что хочу домой в Крым и в Донецкую область, хочу, чтобы Харьков выстоял, хочу, чтобы выстояли Днепр и Запорожье, хочу восстанавливать Волноваху и Мариуполь, хочу, чтобы все наши люди во всех городах были защищены", - отметила исследовательница театра.

А для этого, говорит она, надо бороться.

Елена Апчел (фото: facebook.com/olena.apchel)

"А еще хочу бороться за пространство для памяти о погибших и уважения к живым", - сказала драматург.

Также режиссер призналась, что "пошла в армию не ради политиков и коррупционеров, а ради людей и дома".

Других она поощряет сделать то же самое, однако это не агитация.