Лідер відомого українського рок-гурту доєднався до лав ЗСУ
Лідер відомого гурту "Фіолет" Сергій (Колос) Мартинюк зробив гучну та дуже неочікувану заяву - він долучився до лав ЗСУ.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис артиста.
Сергій Колос тепер служить у ЗСУ
Відомий артист вирішив змінити свою професію кардинально, чим і шокував своїх колег та прихильників, адже тепер лідер гурту "Фіолет" у лавах Збройних Сил України.
Цю новину співак повідомив особисто у соціальній мережі, де пояснив, що це рішення він прийняв самостійно і довго над цим думав. Але зауважив, що прийняття цього важливого кроку в його житті, потребувало тривалого часу.
"Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу. На звʼязку!", - написав Сергій.
Сергій Колос доєднався до лав ЗСУ (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
Зазначимо, що Колос далеко не перший український артист, який за власним бажанням пішов у ЗСУ, оскільки в певний момент відчув, що його місце там.
Хто чекає артиста з війни
Варто нагадати, що цього ж місяця нарешті офіційно одружився зі своєю коханою Катериною Ващук, яка, власне і буде чекати на повернення свого коханого чоловіка. А також діти, яких Сергій безмежно любить та не розділяє, попри те, що вони від різних жінок.
Сергій Колос з родиною (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
Раніше ми розповідали, як відомий ведучий добровільно приєднався до лав ЗСУ.
Також читайте, що український актор серіалів та фільмів вступив до лав ЗСУ.