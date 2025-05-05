Ваш "легкий" салат може бути калорійнішим за шоколад: головна помилка всіх, хто худне

Головна помилка при заправці салату

Це - заправка. І тут варто звернути увагу на те, чим саме ви заправляєте свій салат і, що не менш важливо, скільки.

Візьмемо, до прикладу, оливкову олію. Вона вважається дуже корисною, але з точки зору калорійності є надзвичайно щільною. 100 мл олії містить близько 92% жирів, що відповідає орієнтовно 800 кілокалоріям. Звісно, ніхто не заправляє цілу миску салату 100 мл олії, але навіть декілька столових ложок суттєво змінюють картину. Одна столова ложка олії (приблизно 15 мл) – це вже близько 120 ккал.

Уявіть, якщо ваш салат без заправки має усього до 200 ккал на порцію, то додавання 2-3 ложок олії миттєво збільшує його калорійність на 240-360 ккал. У результаті ваш "легенький" салат за калорійністю може легко зрівнятися зі 100-грамовою плиткою шоколаду.

"Це часто стає причиною здивування: "Я ж їм мало, переважно салати, але не худну", - розповідає тренер.

Відповідь може ховатися саме у заправках. Нещасний салат з трави може становити третину калорійності вашого денного раціону, якщо його щедро заправити олією, не враховуючи інші прийоми їжі.

Калорійність заправок до салату

На щастя, існують менш калорійні альтернативи. Давайте порівняємо популярні заправки за калорійністю на 100 г та на столову ложку:

Оливкова олія: 800 ккал / 100 мл, 120 ккал / ст.л (15 мл)

800 ккал / 100 мл, 120 ккал / ст.л (15 мл) Майонез "Провансаль" (67% жирності): 616 ккал / 100 г, 85 ккал / ст.л (14 г)

616 ккал / 100 г, 85 ккал / ст.л (14 г) Майонез салатний (30% жирності): 296 ккал / 100 г, 41 ккал / ст.л

296 ккал / 100 г, 41 ккал / ст.л Сметана (15% жирності): 159 ккал / 100 г, 22 ккал / ст.л

159 ккал / 100 г, 22 ккал / ст.л Грецький йогурт (8% жирності або нижче): 107 ккал / 100 г, 14 ккал / ст.л

Як бачимо, вибір заправки має колосальне значення. Різниця між ложкою олії та ложкою грецького йогурту становить понад 100 ккал.

Звичайно, важливо звертати увагу не лише на калорійність, але й на якість та склад продуктів. Однак, ігнорувати енергетичну цінність - значить ризикувати своїм здоров'ям та фігурою. Нашому організму однаково, звідки надходять зайві калорії – з "корисної" олії чи "шкідливого" майонезу. Регулярне перевищення добової норми призведе до набору ваги.

Щоб контролювати своє харчування, беріть за правило читати етикетки продуктів. Інформація про калорійність та склад там не просто так - вона для вас. Розуміючи енергетичну цінність заправок та інших продуктів, ви зможете зробити свій "легенький" салат справді дієтичним, просто обравши менш калорійний варіант або зменшивши кількість заправки, і досягти своїх цілей щодо ваги та здоров'я.