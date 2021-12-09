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Как приготовить изумительный шоколадный десерт дома: минимум ингредиентов!

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Четверг 09 декабря 2021 13:52
Как приготовить изумительный шоколадный десерт дома: минимум ингредиентов! Фото: Шоколадный десерт из минимума ингредиентов (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Шоколадный десерт дома - приготовить просто! Для этого вам не нужно много ингредиентов.

Шеф-повар Анатолий Добровольский опубликовал рецепт идеального лакомства у себя в Instagram.

Ингредиенты

  • Шоколад молочный 300 г
  • Сливки 30% 300 г
  • Яйца куриные 2 шт
  • Сахарная пудра 50 г
  • Вода 2 столовые ложки

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите кастрюлю, поставьте на огонь, добавьте две столовые ложки воды и 50 граммов сахарной пудры. Доведите до кипения и полного растворения. В блендер отправьте два куриных яйца и 300 граммов порубленного шоколада. Туда же добавьте сахарный сироп из кастрюли.

Взбейте все в блендере до однородного состояния. Взбейте миксером сливки и добавьте в вашу смесь половину из них. Перемешайте до однородной консистенции, затем добавьте оставшиеся сливки. Разлейте по формочкам и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

Это очень вкусно!

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