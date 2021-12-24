Цей легкий новорічний десерт із фруктами сподобається усім: готується лише 10 хвилин

Кожного року усі господині на новорічний стіл хочуть приготувати якісь смачні та оригінальні страви. Зокрема, чудовим десертом стане фруктовий рулет із печива. На приготування ви витратите всього 10 хвилин.

Рецептом поділився фудблогер на своїй сторінці "_pokushaem" в Instagram .

Так, такий рулет із фруктами стане справжньою окрасою святкового столу.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

Печиво - 300 г;

Банани - 2 шт.;

Сир - 250 г;

Сметана - 2 ст. л;

Згущене молоко - 2 ст. л;

Полуниця - 5-6 шт;

Ківі - 2 шт;

Мандарин - 4 шт.

Спосіб приготування:

Спочатку печиво потрібно перебити у блендері до однорідності та пересипати в миску. Після цього поріжте банани й перебийте в блендері до стану рідкої сметани.

Перелийте цю суміш у печиво й добре перемішайте, руками замісіть тісто.

Для приготування крему, перекладіть у блендер сир, згущене молоко й добре перебийте.

Розкачайте тісто, змастіть кремом та присипте зверху порізаними фруктами. Далі обережно зверніть рулет та покладіть у холодильник на 1 годину.

Рецепт фруктового рулету з печива (скрін з відео)

Такий десерт буде чудовим доповненням до чаю, какао або кави.