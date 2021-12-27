Легкий картофельный рулет с грибами на Новый год: готовим на скорую руку

Накануне праздников особенно ценятся рецепты необычных и интересных блюд, которые можно приготовить быстро и с использованием небольшого количества ингредиентов. Одним из таких блюд является рулет.

Его можно приготовить из овощей, с рыбными добавками, с грибами или ветчиной. Самым пикантным на вашем праздничном столе станет картофельный рулет с грибами. Рецепт этого блюда – читайте ниже.