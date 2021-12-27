Легкий картофельный рулет с грибами на Новый год: готовим на скорую руку
Накануне праздников особенно ценятся рецепты необычных и интересных блюд, которые можно приготовить быстро и с использованием небольшого количества ингредиентов. Одним из таких блюд является рулет.
Его можно приготовить из овощей, с рыбными добавками, с грибами или ветчиной. Самым пикантным на вашем праздничном столе станет картофельный рулет с грибами. Рецепт этого блюда – читайте ниже.
Ингредиенты
Картофель - 0,5 кг
Мука – 3-5 ст. ложек
Грибы – 350 г
Репчатый лук – 2 головки
Желток одного яйца
Кунжут
Зелень
Растительное масло
Соль
Способ приготовления
Почистите картофель, отварите его до готовности. Дайте немного остыть и натрите на мелкую терку.
Лук мелко нашинкуйте и обжарьте.
Грибы мелко нарежьте и обжарьте отдельно. Для рулета подойдут любые грибы, можно взять шампиньоны.
Смешайте половину луковицы с шампиньонами, а вторую половину – с натертым на мелкой терке отварным картофелем.
Оба фарша нужно посолить, добавить специи и немного муки – для густой консистенции.
На противень выкладывайте сначала слой из картофельного фарша. Сверху – грибной фарш. Посыпьте зеленью. Также можно посыпать тертым твердым сыром.
Чтобы рулет было удобнее закручивать, используйте пищевую пленку.
Как закручивать картофельный рулет с грибами
Скрутите рулет, помажьте его взбитым желтком и посыпьте кунжутом.
Запекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180-200 градусов. Готовый рулет режем на порционные куски и украшаем зеленью.
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