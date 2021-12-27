ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Легкий картопляний рулет з грибами на Новий Рік: готуємо на швидку руку

Новость на русском →
Понеділок 27 грудня 2021 16:22
Легкий картопляний рулет з грибами на Новий Рік: готуємо на швидку руку Фото: Рецепт картопляного рулету з грибами (pinterest.com)
Автор: Анна Шиканова

Напередодні свят особливо цінуються рецепти незвичайних і цікавих страв, які можна приготувати швидко і з використанням невеликої кількості інгредієнтів. Одною з таких страв є рулет.

Його можна приготувати з овочів, з рибними добавками, з грибами або шинкою. Самим пікантним на вашому святковому столі стане картопляний рулет з грибами. Рецепт цієї страви – читайте нижче.

Інгредієнти

Картопля - 0,5 кг

Борошно - 3-5 ст. ложок

Гриби - 350 г

Ріпчаста цибуля - 2 головки

Жовток одного яйця

Кунжут

Зелень

Рослинна олія

Солі

Спосіб приготування

Почистіть картоплю, відваріть його до готовності. Дайте трохи охолонути та натріть на дрібну тертку.

Цибулю дрібно наріжте та обсмажте.

Гриби дрібно наріжте та обсмажте окремо. Для рулету підійдуть будь-які гриби, можна взяти печериці.

Змішайте половину цибулини з печерицями, а другу половину – з натертим на дрібній тертці відвареною картоплею.

Обидва фаршу потрібно посолити, додати спеції та трохи борошна – для густої консистенції.

На деко викладайте спочатку шар з картопляного фаршу. Зверху - грибний фарш. Посипте зеленню. Також можна посипати тертим твердим сиром.

Щоб рулет було зручніше закручувати, використовуйте харчову плівку.

Легкий картопляний рулет з грибами на Новий Рік: готуємо на швидку руку

Як закручувати картопляний рулет з грибами

Скрутіть рулет, помажте його збитим жовтком і посипте кунжутом.

Запікайте в духовці 25-30 хвилин при температурі 180-200 градусів. Готовий рулет ріжемо на порційні шматки та прикрашаємо зеленню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати смачну і соковиту буженину по-домашньому.

А також розповідали про те, як легко приготувати новорічне печиво"Шишки".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт еда
LITE
Як харчуватися перед новорічною вечерею: дієтолог розписала меню для тих, хто не хочеться поправлятися
Як харчуватися перед новорічною вечерею: дієтолог розписала меню для тих, хто не хочеться поправлятися