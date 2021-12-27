Легкий картопляний рулет з грибами на Новий Рік: готуємо на швидку руку

Напередодні свят особливо цінуються рецепти незвичайних і цікавих страв, які можна приготувати швидко і з використанням невеликої кількості інгредієнтів. Одною з таких страв є рулет.

Його можна приготувати з овочів, з рибними добавками, з грибами або шинкою. Самим пікантним на вашому святковому столі стане картопляний рулет з грибами. Рецепт цієї страви – читайте нижче.