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Легкие воздушные маффины: на их приготовление вы потратите всего полчаса

Как приготовить легкие летние маффины за полчаса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить легкие летние маффины можно из капусты и добавить в них немного ветчины. Детям такое блюдо точно придется по вкусу, а в жаркие дни они отлично утолят голод.

Как приготовить такие маффины из капусты с ветчиной - читайте в рецепте ниже.

Как советуют специалисты канала "Смачна Хата", для приготовления этих маффинов лучше брать молодую капусту или пекинскую.

Ингредиенты:

  • Капуста - 200 г
  • Ветчина - 100 г
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) - по вкусу
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 1 ч. ложка
  • Кефир - 220 мл
  • Сода для выпечки - ½ ч. ложки
  • Мука - 250 г
  • Растительное масло - 50 мл
  • Соль, специи - по вкусу

Способ приготовления:

Капусту нарежьте мелко и помните с щепоткой соли - как на салат. Добавьте ветчину и зелень.

Яйца взбейте с сахаром и солью. Добавьте теплый кефир и соду. Взбейте.

Добавьте муку и замесите жидкое тесто - как на оладки. Влейте растительное масло и перемешайте до однородности.

Соедините жидкое тесто с капустной начинкой.

Возьмите форму для кексов, смажьте ее растительным или другим маслом. Наполните формы тестом.

Выпекайте при температуре 180 градусов 15-20 минут. Дайте маффинам немного остыть. Приятного аппетита.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как приготовить тимбаль из кабачков по самому простому рецепту.

А также писали, что Евгений Клопотенко дал краткий курс приготовления блюд для мужчин.

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