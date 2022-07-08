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Легкі повітряні маффіни: на їх приготування ви витратите всього півгодини

Як приготувати легкі літні маффіни за півгодини (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати легкі літні маффіни можна з капусти та додати в них трохи шинки. Дітям таке блюдо точно припаде до смаку, а в спекотні дні вони відмінно вгамують голод.

Як приготувати такі маффіни з капусти з шинкою - читайте в рецепті нижче.

Як радять фахівці каналу "Смачна Хата", для приготування цих маффінів краще брати молоду капусту або пекінську.

Інгредієнти:

  • Капуста - 200 г
  • Шинка - 100 г
  • Зелень (цибуля, кріп, петрушка) - на смак
  • Яйця - 2 шт.
  • Цукор - 1 ч. ложка
  • Кефір - 220 мл
  • Сода для випічки - ½ ч. ложки
  • Борошно - 250 г
  • Рослинна олія - 50 мл
  • Сіль, спеції - на смак

Спосіб приготування:

Капусту наріжте дрібно і пам'ятайте з дрібкою солі - як на салат. Додайте шинку і зелень.

Яйця збийте з цукром і сіллю. Додайте теплий кефір і соду. Збивши.

Додайте борошно і замісіть рідке тісто - як на оладки. Влийте рослинну олію і перемішайте до однорідності.

З'єднайте рідке тісто з капустяною начинкою.

Візьміть форму для кексів, змастіть її рослинним або іншим маслом. Наповніть форми тестом.

Випікайте при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Дайте маффінам трохи охолонути. Смачного.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати тімбаль з кабачків по найпростішому рецепту.

А також писали, що Євген Клопотенко дав короткий курс приготування страв для чоловіків.

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