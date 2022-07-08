Легкі повітряні маффіни: на їх приготування ви витратите всього півгодини

Приготувати легкі літні маффіни можна з капусти та додати в них трохи шинки. Дітям таке блюдо точно припаде до смаку, а в спекотні дні вони відмінно вгамують голод.

Як приготувати такі маффіни з капусти з шинкою - читайте в рецепті нижче.

Випікайте при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Дайте маффінам трохи охолонути. Смачного.

Візьміть форму для кексів, змастіть її рослинним або іншим маслом. Наповніть форми тестом.

Додайте борошно і замісіть рідке тісто - як на оладки. Влийте рослинну олію і перемішайте до однорідності.

Яйця збийте з цукром і сіллю. Додайте теплий кефір і соду. Збивши.

Капусту наріжте дрібно і пам'ятайте з дрібкою солі - як на салат. Додайте шинку і зелень.

Як радять фахівці каналу " Смачна Хата ", для приготування цих маффінів краще брати молоду капусту або пекінську.

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