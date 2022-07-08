Легкие воздушные маффины: на их приготовление вы потратите всего полчаса

Приготовить легкие летние маффины можно из капусты и добавить в них немного ветчины. Детям такое блюдо точно придется по вкусу, а в жаркие дни они отлично утолят голод.

Как приготовить такие маффины из капусты с ветчиной - читайте в рецепте ниже.

Выпекайте при температуре 180 градусов 15-20 минут. Дайте маффинам немного остыть. Приятного аппетита.

Возьмите форму для кексов, смажьте ее растительным или другим маслом. Наполните формы тестом.

Добавьте муку и замесите жидкое тесто - как на оладки. Влейте растительное масло и перемешайте до однородности.

Яйца взбейте с сахаром и солью. Добавьте теплый кефир и соду. Взбейте.

Капусту нарежьте мелко и помните с щепоткой соли - как на салат. Добавьте ветчину и зелень.

Как советуют специалисты канала " Смачна Хата ", для приготовления этих маффинов лучше брать молодую капусту или пекинскую.

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