Легкі повітряні маффіни: на їх приготування ви витратите всього півгодини
Приготувати легкі літні маффіни можна з капусти та додати в них трохи шинки. Дітям таке блюдо точно припаде до смаку, а в спекотні дні вони відмінно вгамують голод.
Як приготувати такі маффіни з капусти з шинкою - читайте в рецепті нижче.
Як радять фахівці каналу "Смачна Хата", для приготування цих маффінів краще брати молоду капусту або пекінську.
Інгредієнти:
- Капуста - 200 г
- Шинка - 100 г
- Зелень (цибуля, кріп, петрушка) - на смак
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 1 ч. ложка
- Кефір - 220 мл
- Сода для випічки - ½ ч. ложки
- Борошно - 250 г
- Рослинна олія - 50 мл
- Сіль, спеції - на смак
Спосіб приготування:
Капусту наріжте дрібно і пам'ятайте з дрібкою солі - як на салат. Додайте шинку і зелень.
Яйця збийте з цукром і сіллю. Додайте теплий кефір і соду. Збивши.
Додайте борошно і замісіть рідке тісто - як на оладки. Влийте рослинну олію і перемішайте до однорідності.
З'єднайте рідке тісто з капустяною начинкою.
Візьміть форму для кексів, змастіть її рослинним або іншим маслом. Наповніть форми тестом.
Випікайте при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Дайте маффінам трохи охолонути. Смачного.
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