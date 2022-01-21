Футболисту "Ворсклы" друг из РФ рассказал, что "русские солдаты планируют напасть" на Украину

Рангель отметил, что когда прилетел в аэропорт Киева, он ехал три часа в Полтаву, то увидел на улицах солдат, хотя ранее никогда их не видел. Его это сильно насторожило, поскольку он ехал по своему обычному маршруту.

При этом он отметил, что возле аэропорта было очень много военных. Но беспокойство это больше всего вызвало у легионеров, а украинские игроки спокойны, поскольку не верят во вторжение российских войск.

Спортсмены начали спрашивать у украинцев, что они думают по этому поводу. Многие им сказали, что нападения не будет, потому что в противном случае это может вызвать начало новой мировой войны, поскольку вмешаются США.

Лукаса также очень волнует разговор с его другом, который играет за российский "Зенит".

"У меня есть друг в "Зените", и я спросил, что пишут в российской прессе. Он сказал мне, что это правда, что есть русские солдаты, но они планируют напасть на определенный регион, и, к сожалению, мой город находится в нем", - заявил Рангель, имея ввиду Полтаву.