Футболісту "Ворскли" друг із РФ розповів, що "російські солдати планують напасти" на Україну

Рангель зазначив, що коли прилетів в аеропорт Києва, він їхав три години в Полтаву, то побачив на вулицях солдатів, хоча раніше ніколи їх не бачив. Його це сильно насторожило, оскільки він їхав по своєму звичайному маршруту.

Водночас він зазначив, що біля аеропорту було дуже багато військових. Але занепокоєння це найбільше викликало у легіонерів, а українські гравці спокійні, оскільки не вірять у вторгнення російських військ.

Спортсмени почали питати в українців, що вони думають з цього приводу. Багато їм сказали, що нападу не буде, тому що в іншому випадку це може викликати початок нової світової війни, оскільки втрутяться США.

Лукаса також дуже хвилює розмова з його другом, який грає за російський "Зеніт".

"У мене є друг в "Зеніті", і я запитав, що пишуть в російській пресі. Він сказав мені, що це правда, що є російські солдати, але вони планують напасти на певний регіон, і, на жаль, моє місто знаходиться в ньому", - заявив Рангель, маючи на увазі Полтаву.