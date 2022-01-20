Сотни танков, грузовиков и казармы. Появились новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины
Спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ. Российская Федерация продолжает наращивать свои войска и технику.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh— Reuters (@Reuters) January 20, 2022
Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия расположила свои силы:
- в Климово, который находится в 13 км от Украины;
- в Клинце - в 30 км от Украины;
- в Ельне - в 135 км от Украины;
- в Погоново - в 165 км от Украины.
New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022
Klimovo: ~13 km north of Ukraine
Klintsy: ~30 km east of Ukraine
Yelnya: ~130 km east of Belarus
Pogonovo: ~165 km north of Ukraine
: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL
На кадрах можно увидеть грузовики, танки, БПМ, а также составы, груженные разной техникой.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что американское издание The New York Times опубликовало новую карту скопления российских войск возле Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация может прибегнуть к провокации, чтобы оправдать свое возможное вторжение.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, заявлял об угрозе новой войны в Европе.