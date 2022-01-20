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Сотни танков, грузовиков и казармы. Появились новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 18:31
Сотни танков, грузовиков и казармы. Появились новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины Фото: появились новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ. Российская Федерация продолжает наращивать свои войска и технику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает журналист Newsmax Алекс Сальви, Россия расположила свои силы:

  • в Климово, который находится в 13 км от Украины;
  • в Клинце - в 30 км от Украины;
  • в Ельне - в 135 км от Украины;
  • в Погоново - в 165 км от Украины.

На кадрах можно увидеть грузовики, танки, БПМ, а также составы, груженные разной техникой.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что американское издание The New York Times опубликовало новую карту скопления российских войск возле Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация может прибегнуть к провокации, чтобы оправдать свое возможное вторжение.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, заявлял об угрозе новой войны в Европе.

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