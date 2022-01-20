На случай "кризисной ситуации": проживающих в Украине израильтян просят заполнить анкету

В Израиле призывают своих граждан, проживающих на территории Украины - заполнить анкеты и указать личные данные. Это необходимо для быстрой связи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на консульский отдел Министерства иностранных дел Израиля.

"В свете сложившейся ситуации рекомендуем израильтянам, находящихся в Украине, заполнить нижеследующую анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет", - пишут в министерстве.

В анкете необходимо указать личные данные, семейный статус, а также мобильный телефон и почту.