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На случай "кризисной ситуации": проживающих в Украине израильтян просят заполнить анкету

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Четверг 20 января 2022 22:23
На случай "кризисной ситуации": проживающих в Украине израильтян просят заполнить анкету Фото: проживающих в Украине израильтян просят заполнить анкету (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле призывают своих граждан, проживающих на территории Украины - заполнить анкеты и указать личные данные. Это необходимо для быстрой связи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на консульский отдел Министерства иностранных дел Израиля.

"В свете сложившейся ситуации рекомендуем израильтянам, находящихся в Украине, заполнить нижеследующую анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет", - пишут в министерстве.

В анкете необходимо указать личные данные, семейный статус, а также мобильный телефон и почту.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ на которых изображены военные силы Российской Федерации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, со своей стороны, пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации в Украине.

Также сегодня, 20 января, в Конгресс США внесли третий законопроект о санкциях против России

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