Для легких, сердца и "мужской силы": как правильно выбрать мед для здоровья
Как правильно выбрать мед (фото: freepik)
Натуральный продукт мед обладает множеством полезных свойств, и у каждой разновидности они свои. Какой мед выбрать, если у вас проблемы с сердцем, дыхательной системой или "мужской силой"?
Об этом в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.
Какой мед лучше выбрать
- Липовый – для легких и дыхательных путей
- Гречневый – для кровеносной системы
- Подсолнечный – для почек
- Рапсовый – для "мужской силы"
- Акациевый – для репродуктивного здоровья
- Горчичный – для сердца
- Каштановый – для пищеварительной системы, против бактерий и грибков
- Донниковый (особый сорт, полученный из травы донник) – для нервной системы, при варикозе
Какой мед выбрать (фото: instagram.com/mazurik.nataliya)
Правила обращения с медом
- Не нагревайте мед в микроволновке и не растворяйте в воде горячее 40 градусов.
- Берите мед из банки только чистой сухой ложкой, иначе он может забродить.
- Не заменяйте сахар медом, ведь последний также имеет высокий гликемический индекс.
Раньше мы писали, что нельзя делать с медом.
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