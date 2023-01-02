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Для легких, сердца и "мужской силы": как правильно выбрать мед для здоровья

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Понедельник 02 января 2023 17:24
Для легких, сердца и "мужской силы": как правильно выбрать мед для здоровья Как правильно выбрать мед (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Натуральный продукт мед обладает множеством полезных свойств, и у каждой разновидности они свои. Какой мед выбрать, если у вас проблемы с сердцем, дыхательной системой или "мужской силой"?

Об этом в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Какой мед лучше выбрать

  • Липовый – для легких и дыхательных путей
  • Гречневый – для кровеносной системы
  • Подсолнечный – для почек
  • Рапсовый – для "мужской силы"
  • Акациевый – для репродуктивного здоровья
  • Горчичный – для сердца
  • Каштановый – для пищеварительной системы, против бактерий и грибков
  • Донниковый (особый сорт, полученный из травы донник) – для нервной системы, при варикозе

Для легких, сердца и &quot;мужской силы&quot;: как правильно выбрать мед для здоровья

Какой мед выбрать (фото: instagram.com/mazurik.nataliya)

Правила обращения с медом

  • Не нагревайте мед в микроволновке и не растворяйте в воде горячее 40 градусов.
  • Берите мед из банки только чистой сухой ложкой, иначе он может забродить.
  • Не заменяйте сахар медом, ведь последний также имеет высокий гликемический индекс.

Раньше мы писали, что нельзя делать с медом.

Также читайте, можно ли есть старый мед без ущерба для здоровья.

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