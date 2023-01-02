Для легких, сердца и "мужской силы": как правильно выбрать мед для здоровья

Натуральный продукт мед обладает множеством полезных свойств, и у каждой разновидности они свои. Какой мед выбрать, если у вас проблемы с сердцем, дыхательной системой или "мужской силой"?

Об этом в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.