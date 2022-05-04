Легендарный шоколадный торт "на раз, два, три": тесто не нужно даже взбивать!

Для приготовления торта нужно подготовить заранее ингредиенты - они должны быть комнатной температуры. Возьмите форму диаметром 21 см и просто смешайте компоненты.

Ингредиенты:

Мука - 230 г

Какао - 65 г

Сахар - 280 г

Соль - 1 ч. л. без горки

Разрыхлитель - 10 г

Молоко - 260 г

Растительное масло без запаха - 60 г

Сливочное масло - 60 г (комнатной температуры)

Яйцо крупное - 2 шт.

Ванильный сахар - 8 г

Для шоколадного ганаша:

Сливки 33% - 120 г

Шоколад черный - 120 г

Если хотите разрезать корж на несколько частей и смазать ганашем, то увеличьте количество сливок и шоколада в 2 раза (240 г сливок и 240 г черного шоколада).

Пошаговое приготовление

Смешайте все сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель.

Добавьте растительное масло без запаха, сливочное масло, яйца, молоко.

Вылейте в форму, выпекайте при 160 градусах около 60 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, при необходимости выпекайте еще.

Готовый корж достаньте из формы, упакуйте в пищевую пленку и оставьте минут на 40-60, лучше всего на пару часов, чтобы подсохшая за время выпечки корочка тоже стала влажной и пористой.

Для шоколадного ганаша прогрейте сливки до теплого состояния, залейте ими черный шоколад, дайте постоять несколько минут, перемешайте до однородности.

Корж можно разрезать на несколько частей: на 2 или 3, по желанию.

Смажьте коржи, бока и верх торта ганашем. Торт получается очень вкусным влажным с интенсивно шоколадным вкусом.