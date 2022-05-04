Легендарный шоколадный торт "на раз, два, три": тесто не нужно даже взбивать!

Легендарный шоколадный торт, который буквально готовиться "на раз, два, три" очень прост для изготовления. При этом он порадует вас насыщенным шоколадным вкусом, ведь это настоящий рай для шокоголиков.
Рецептом поделилась украинский блогер-кулинар Alina FooDee.
Для приготовления торта нужно подготовить заранее ингредиенты - они должны быть комнатной температуры. Возьмите форму диаметром 21 см и просто смешайте компоненты.
Для шоколадного ганаша:
Если хотите разрезать корж на несколько частей и смазать ганашем, то увеличьте количество сливок и шоколада в 2 раза (240 г сливок и 240 г черного шоколада).
Смешайте все сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель.
Добавьте растительное масло без запаха, сливочное масло, яйца, молоко.
Вылейте в форму, выпекайте при 160 градусах около 60 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, при необходимости выпекайте еще.
Готовый корж достаньте из формы, упакуйте в пищевую пленку и оставьте минут на 40-60, лучше всего на пару часов, чтобы подсохшая за время выпечки корочка тоже стала влажной и пористой.
Для шоколадного ганаша прогрейте сливки до теплого состояния, залейте ими черный шоколад, дайте постоять несколько минут, перемешайте до однородности.
Корж можно разрезать на несколько частей: на 2 или 3, по желанию.
Смажьте коржи, бока и верх торта ганашем. Торт получается очень вкусным влажным с интенсивно шоколадным вкусом.
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