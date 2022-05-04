Легендарний шоколадний торт "на раз, два, три": тісто не потрібно навіть збивати!

Для приготування торта потрібно підготувати заздалегідь інгредієнти - вони повинні бути кімнатної температури. Візьміть форму діаметром 21 см і просто змішайте компоненти.

Інгредієнти:

Борошно - 230 г

Какао - 65 г

Цукор - 280 г

Сіль - 1 ч. л. без гірки

Розпушувач - 10 г

Молоко - 260 г

Рослинна олія без запаху - 60 г

Вершкове масло - 60 г (кімнатної температури)

Яйце велике - 2 шт.

Ванільний цукор - 8 г

Для шоколадного ганаша:

Вершки 33% - 120 г

Шоколад чорний - 120 г

Якщо хочете розрізати корж на кілька частин і змастити ганашем, то збільште кількість вершків і шоколаду в 2 рази (240 г вершків і 240 г чорного шоколаду).

Покрокове приготування

Змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, какао, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач.

Додайте рослинну олію без запаху, вершкове масло, яйця, молоко.

Вилийте у форму, випікайте при 160 градусах близько 60 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою, при необхідності випікайте ще.

Готовий корж дістаньте з форми, упакуйте в харчову плівку і залиште хвилин на 40-60, найкраще на пару годин, щоб підсохла за час випічки скоринка теж стала вологою і пористою.

Для шоколадного ганаша прогрійте вершки до теплого стану, залийте ними чорний шоколад, дайте постояти кілька хвилин, перемішайте до однорідності.

Корж можна розрізати на кілька частин: на 2 або 3, за бажанням.

Змастіть коржі, боки і верх торта ганашем. Торт виходить дуже смачним вологим з інтенсивно шоколадним смаком.