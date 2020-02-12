Легендарный Несси? В Шотландии наткнулись на скелет неизвестного существа (фото)

В Шотландии обнаружили гигантский скелет неизвестного существа (коллаж РБК-Украина)

В Шотландии на побережье выбросило гигантский скелет существа, похожего на лохнесское чудовище

В Шотландии на побережье наткнулись на останки неизвестного существа огромных размеров. Удивительная находка у Абердина вызвала в сети массу вопросов и домыслов, кому может принадлежать этот скелет, выброшенный на пляж штормом Киара.

Фото опубликовано на Facebook-странице ресурса Fubar News.

"Есть идеи, что это может быть?" - пишет юзер.

В кадре мальчик стоит возле длинного хребта, переходящего в хвост. В районе головы "чудища" выпирают две кости, словно рога.

Под снимком пользователи интернета высказывают мнение, что речь идет о косатке или ките, или даже крокодиле.

Некоторые полагают, что это знаменитое мифическое лохнесское чудовище Несси.

В Шотландии нашли гигантский скелет существа, похожего на лохнесское чудовище Несси (Фото: facebook.com/FubarNews)

Эксперты по доисторическим существам полагают, что структура позвонков создания указывает на диплодока (род ящеротазовых динозавров из группы зауропод) или трицератопса (растительноядный динозавр из семейства цератопсид, живший в конце маастрихтского века мелового периода и начале палеоценовой эпохи палеогенового периода).

Нужно сказать, что "неуловимый" Несси, который якобы обитает в водах шотландского озера Лох-Несс, согласно гипотезе новозеландских ученых является не рептилией, а гигантской рыбой. В частности - огромный угорь.

Впрочем есть и другая "идентификация" Несси. Профессор Нейл Кларк утверждает, что легендарный монстр - это просто купающийся слон, а вся история - гениальный маркетинговый ход циркового импресарио Бертрама Миллса.