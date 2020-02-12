Легендарний Нессі? У Шотландії натрапили на скелет невідомої істоти (фото)

У Шотландії виявили гігантський скелет невідомої істоти (колаж РБК-Україна)

У Шотландії на узбережжі викинуло гігантський скелет істоти, схожої на лохнеське чудовисько

У Шотландії на узбережжі наткнулися на останки невідомої істоти величезних розмірів. Дивовижна знахідка у Абердіна викликала в мережі масу питань і домислів, кому може належати цей скелет, викинутий на берег штормом Кіара.

Фото опубліковано на Facebook-сторінці ресурсу Fubar News.

"Є ідеї, що це може бути?" - пише юзер.

В кадрі хлопчик стоїть біля довгого хребта, що переходить у хвіст. В районі голови "чудовиська" випирають дві кістки, наче роги.

Під знімком користувачі інтернету висловлюють думку, що мова йде про косатку або кита, чи навіть крокодила.

Деякі вважають, що це знамените міфічне лохнеське чудовисько Нессі.

У Шотландії знайшли гігантський скелет істоти, схожої на лохнеське чудовисько Нессі (Фото: facebook.com/FubarNews)

Експерти з доісторичних істот вважають, що структура хребців створення вказує на диплодоків (рід ящеротазовых динозаврів з групи зауропод) або трицератопса (рослиноїдний динозавр з сімейства цератопсід, що жив наприкінці Маастрихтського століття крейдового періоду і початку палеоценової епохи палеогенового періоду).

Треба сказати, що "невловимий" Нессі, який нібито мешкає у водах шотландського озера Лох-Несс, згідно з гіпотезою новозеландських науковців є не рептилією, а гігантською рибою. Зокрема - величезним вугром.

Втім, є й інша "ідентифікація" Нессі. Професор Нейл Кларк стверджує, що легендарний монстр - це просто слон, який купався, а вся історія - геніальний маркетинговий хід циркового імпресаріо Бертрама Міллса.