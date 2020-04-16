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Легендарный комик позвал украинцев в церковь на Пасху: мы все покинем этот мир

STYLERПерсоны    16.04.2020 - 21:07
Легендарный комик позвал украинцев в церковь на Пасху: мы все покинем этот мир
Георгий Делиев (фото: facebook.com/DmytroKorolyov)

Георгий Делиев призвал украинцев нарушить карантин и пойти в церковь

Карантин в Украине призвал нарушить Георгий Делиев. Легендарный украинский комик из "Маски шоу" считает, что украинцы должны обязательно пойти в церковь на Пасху. Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

Так, Делиев считает, что украинцы настолько испугались болезни, что поддались "массовому беснованию", и совершенно забыли о своей ответственности перед Богом.

Артист приводит в качестве аргумента некие "научные факты", которые говорят, что "именно страх болезни и приглашает эту самую болезнь в собственный организм". И вообще, рано или поздно мы все умрем, - считает Делиев.

"И вовсе не обязательно, что именно коронованный вирус. Скорее всего другую болячку. Их гораздо больше иных и более страшных. А вообще-то следует не забывать, что все мы рано или поздно покинем этот мир", - написал шоумен на своей странице в соцсети.

В ответ на призывы правительства оставаться на праздники дома, да что там, даже Глава ПЦУ митрополит Епифаний попросил украинцев оставаться дома и смотреть богослужения онлайн, Делиев призвал... посещать все богослужения.

"Я призываю не закрывать церковь Христову, посещать все Богослужения. Лично я исповедовался, причащался полным чином, маслособоровался, не избегал церковных ритуалов", - заявил артист.

Легендарный комик позвал украинцев в церковь на Пасху: мы все покинем этот мир

Георгий Делиев призвал украинцев нарушить карантин (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Ранее мы писали, что в Одессе депутат горсовета также призвала украинцев проигнорировать карантин и пойти в церковь на Пасху.

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