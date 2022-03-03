Легендарному Призраку Киева выдали новый истребитель: как он выглядит

Знаменитому украинскому пилоту, который получил прозвище Призрак Киева выдали новый самолет.
Об этом сообщает Телеграм-канал РБК-Україна.
Призрак Киева сбил 30 самолетов оккупанта, после чего было принято решение выдать ему американский истребитель F-16.
F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.
Напомним, что ранее мы делали подборку защитников Украины, которые уже стали легендами! Призрак Киева попал в список как доблестный и самоотверженный летчик.
Стало известно, что европейские партнеры и союзники передадут украинским воинам 70 истребителей.