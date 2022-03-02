Лица войны: фото наших защитников, которыми будут гордиться поколения украинцев
В Украине продолжается настоящая священная освободительна война с российским оккупантом. В ночь с 23 на 24 февраля каждый из нас проснулся от грохота снарядов, которые россияне выпустили по нашей земле, по наших домах, по нашим детям.
И с первой секунды на защиту Украины встали доблестные военные ЗСУ, нацгвардейцы, пограничники, спасатели, полицейские, а следом за ними - люди самых разных профессий, вступившие в ряды территориальной обороны в каждом населенном пункте страны.
Каждый из тех, кто сейчас защищает Украину, - уже Герой! И многие из них уже вскоре войдут в учебники по истории.
А сейчас мы предлагаем еще раз посмотреть на лица наших защитников, которыми будут гордиться поколения украинцев.
Виталий Скакун
Оккупантов бьют в разных городах Украины. По всей стране ведутся ожесточенные бои.
А одним из самых трудных мест на карте Украины стал Крымский перешеек, где врага встретил отдельный батальон морской пехоты.
Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение о подрыве Генического автомобильного моста.
Выполнить эту задачу вызвался уроженец города Бережаны Тернопольской области 25-летний инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. Он заминировал мост, но уйти на безопасное расстояние, к сожалению, не успел.
По словам сослуживцев, Виталий вышел на связь и сказал, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв и наш герой погиб...
Благодаря его поступку оккупанты значительно замедлили свое продвижение, что позволило нашему подразделению передислоцироваться и организовать оборону.
Скакуну посмертно присвоено звание Героя Украины.
Призрак Киева
Также в рядах украинской армии есть уже ставший легендой пилот, которого называют Призраком Киева.
Только в первые 30 часов войны Герой на истребителе МиГ-29 одержал шесть воздушных побед над двумя российскими Су-35 и Су-25, одним Су-27 и вражеским МиГ-29.
Всего на счету нашего пилота уже около 20 сбитых вражеских самолетов.
Герои битвы за Гостомель
Легендарным снимком стало фото украинских военных, которые отвоевали аэродром Гостомель под Киевом в первые дни войны с российским оккупантом.
Для того, чтобы сделать это фото с боевым украинским флагом, этим трем Героям и их побратимам пришлось ликвидировано около 200 российских спецназовцев.
Александр Оксанченко
Он был лучшим в мире пилотом-истребителем. В послужном списке офицера - более двух тысяч летных часов!
С началом освободительной войны Александр защищал наше небо от врага и землю от ракет оккупантов.
К сожалению, Александр Оксанченко погиб в бою, отвлекая российскую авиацию.
Но его действия помогли спасти десятки, а может и сотни жизней.
Всемирную известность Оксанченко завоевал после триумфальных полетов на авиашоу Czech International Air Fest 2017 в городе Градец Кралове. Там он представлял ВСУ на учебно-боевом самолете-истребителе Су-27 с новой пилотажной программой.
Украинское войско - это каждый из нас!
Во время российско-украинской войны наши защитники поражают своими мужественными действиями даже мировых экспертов и журналистов.
Захватить технику противника практически голыми руками? Без проблем! К примеру, несколько бойцов на этом фото не только захватили технику оккупанта, но и взяли в плен оккупантов в Черниговской области.
Нам некуда отступать! И это знают все украинцы. В том числе и звезды. Многие из них записались в ТрО. А кое-кто пошел в лавы ВСУ. Например - знаменитый танцор балета Алексей Потемкин.
А сейчас - просто посмотрите в глаза наших воинов. В них все написано: "Мы победим! Украина победит!".
Конечно, мы не смогли вместить в этот материал всех наших Героев. Но мы обязательно напишем о каждом.
Ведь именно наши военные сегодня творят новую историю Украины, в которой точно не будет места великороссам и прочим империалистам, которые захотят идти войной на нашу землю!
Напомним, на днях бойцы ВСУ сожгли колонну оккупантов, обстрелявших дома мирных жителей в Макарове.
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