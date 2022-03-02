Лица войны: фото наших защитников, которыми будут гордиться поколения украинцев

И с первой секунды на защиту Украины встали доблестные военные ЗСУ, нацгвардейцы, пограничники, спасатели, полицейские, а следом за ними - люди самых разных профессий, вступившие в ряды территориальной обороны в каждом населенном пункте страны.

В Украине продолжается настоящая священная освободительна война с российским оккупантом. В ночь с 23 на 24 февраля каждый из нас проснулся от грохота снарядов, которые россияне выпустили по нашей земле, по наших домах, по нашим детям.

А сейчас мы предлагаем еще раз посмотреть на лица наших защитников, которыми будут гордиться поколения украинцев.

Каждый из тех, кто сейчас защищает Украину, - уже Герой! И многие из них уже вскоре войдут в учебники по истории.

Виталий Скакун

Оккупантов бьют в разных городах Украины. По всей стране ведутся ожесточенные бои.

А одним из самых трудных мест на карте Украины стал Крымский перешеек, где врага встретил отдельный батальон морской пехоты.

Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение о подрыве Генического автомобильного моста.

Выполнить эту задачу вызвался уроженец города Бережаны Тернопольской области 25-летний инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. Он заминировал мост, но уйти на безопасное расстояние, к сожалению, не успел.

По словам сослуживцев, Виталий вышел на связь и сказал, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв и наш герой погиб...

Благодаря его поступку оккупанты значительно замедлили свое продвижение, что позволило нашему подразделению передислоцироваться и организовать оборону.

Скакуну посмертно присвоено звание Героя Украины.

Призрак Киева

Также в рядах украинской армии есть уже ставший легендой пилот, которого называют Призраком Киева.

Только в первые 30 часов войны Герой на истребителе МиГ-29 одержал шесть воздушных побед над двумя российскими Су-35 и Су-25, одним Су-27 и вражеским МиГ-29.

Всего на счету нашего пилота уже около 20 сбитых вражеских самолетов.

Герои битвы за Гостомель

Легендарным снимком стало фото украинских военных, которые отвоевали аэродром Гостомель под Киевом в первые дни войны с российским оккупантом.

Для того, чтобы сделать это фото с боевым украинским флагом, этим трем Героям и их побратимам пришлось ликвидировано около 200 российских спецназовцев.

Александр Оксанченко

Он был лучшим в мире пилотом-истребителем. В послужном списке офицера - более двух тысяч летных часов!

С началом освободительной войны Александр защищал наше небо от врага и землю от ракет оккупантов.

К сожалению, Александр Оксанченко погиб в бою, отвлекая российскую авиацию.

Но его действия помогли спасти десятки, а может и сотни жизней.

Всемирную известность Оксанченко завоевал после триумфальных полетов на авиашоу Czech International Air Fest 2017 в городе Градец Кралове. Там он представлял ВСУ на учебно-боевом самолете-истребителе Су-27 с новой пилотажной программой.

Украинское войско - это каждый из нас!

Во время российско-украинской войны наши защитники поражают своими мужественными действиями даже мировых экспертов и журналистов.

Захватить технику противника практически голыми руками? Без проблем! К примеру, несколько бойцов на этом фото не только захватили технику оккупанта, но и взяли в плен оккупантов в Черниговской области.

Нам некуда отступать! И это знают все украинцы. В том числе и звезды. Многие из них записались в ТрО. А кое-кто пошел в лавы ВСУ. Например - знаменитый танцор балета Алексей Потемкин.

А сейчас - просто посмотрите в глаза наших воинов. В них все написано: "Мы победим! Украина победит!".

Конечно, мы не смогли вместить в этот материал всех наших Героев. Но мы обязательно напишем о каждом.

Ведь именно наши военные сегодня творят новую историю Украины, в которой точно не будет места великороссам и прочим империалистам, которые захотят идти войной на нашу землю!