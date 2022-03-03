Легендарному Привиду Києва видали новий винищувач: як він виглядає

Знаменитому українському пілоту, який отримав прізвисько Привид Києва видали новий літак.
Про це повідомляє Телеграм-канал РБК-Україна.
Привид Києва збив 30 літаків окупанта, після чого було прийнято рішення видати йому американський винищувач F-16.
F - 16 - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління.
Нагадаємо, що раніше ми робили добірку захисників України, які вже стали легендами! Привид Києва потрапив до списку як доблесний і самовідданий льотчик.
Стало відомо, що європейські партнери та союзники передадуть українським воїнам 70 винищувачів.