RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Легендарному Привиду Києва видали новий винищувач: як він виглядає

Автор: Ольвія Агаркова

Знаменитому українському пілоту, який отримав прізвисько Привид Києва видали новий літак.

Про це повідомляє Телеграм-канал РБК-Україна.

Привид Києва збив 30 літаків окупанта, після чого було прийнято рішення видати йому американський винищувач F-16.

F - 16 - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління.

Нагадаємо, що раніше ми робили добірку захисників України, які вже стали легендами! Привид Києва потрапив до списку як доблесний і самовідданий льотчик.

Стало відомо, що європейські партнери та союзники передадуть українським воїнам 70 винищувачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України