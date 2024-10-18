Легендарный сливовый пирог из The New York Times: рецепт, покоривший сердца на десятилетия

Впервые рецепт сливового пирога "Plum Torte" от Мариан Буррос был опубликован в 1983 году. Рецепт публиковали каждую осень в течение 6 лет, пока это не надоело редакторам. После шквала возмущения The New York Times продолжили печатать рецепт, адаптируя его к смене вкусов.

О том, как готовить легендарный сливовый пирог, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The New York Times.

Что нужно для сливового пирога

Для того чтобы приготовить известный сливовый пирог, нужны следующие продукты:

мука - 120 г

сливочное масло - 120 г

яйца - 2 шт.

сливы - 12 шт.

сахар - 150-200 г

разрыхлитель - 1 ч. л.

соль - щепотка

лимонный сок - 1-2 ч. л.

корица - для посыпки

Как готовить сливовый пирог из The New York Times

Помойте сливы, протрите их полотенцем или салфетками. Разрежьте каждый плод пополам и удалите косточки. Масло обязательно следует разогреть, а муку - просеять. Так ингредиенты будет гораздо легче смешать.

Включите духовку для разогрева до 180 градусов, а тем временем приготовьте тесто. Сначала в глубокой миске нужно растереть сахар со сливочным маслом. Количество сахара следует регулировать в соответствии со вкусовыми предпочтениями и кислотой слив.

Как отмечает The New York Times, в рецепте 1983 было указано 200 г сахара, но с адаптированием рецепта количество ингредиента уменьшили. Когда масса станет однородной, добавьте просеянную муку, разрыхлитель, соль и яйца.

Перемешайте все и взбейте смесь до однородной массы. Ложкой выложите тесто в форму для выпечки. Лучше выбирать форму диаметром 20-25 см, чтобы пирог со сливами был идеальной толщины для равномерного пропекания.

На тесто нужно выложить половинки слив, на небольшом расстоянии. Выкладывать плоды рекомендуется кожурой вверх. Слегка посыпьте сливы сахаром и сбрызните лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов.

Сахар и лимонный сок помогают достичь идеального баланса, сделав кислые сливы сладкими или придав кислинки сладковатым. Также посыпьте плоды около 1 ч. л. корицы в зависимости от того, насколько вы любите такой ингредиент.

Выпекать сливовый пирог нужно примерно 1 час. После этого выпечку нужно охладить, поставив в холодильник. Или можно просто охладить пирог до теплого состояния и подавать просто так или со взбитыми сливками.