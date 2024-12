Легендарний "Щедрик" пролунав на увесь світ: дивіться, як це було

Сто років тому Українська республіканська капела під керівництвом Олександра Кошиця гастролювала по світу, популяризуючи українську культуру. За п'ять років вони дали понад 500 концертів, які завжди збирали повні зали.

Сьогодні "Щедрик", який у світі знають як Carols of the Bells, знову звучить на тих самих сценах, де його виконували вперше: у Барселоні, Парижі, Варшаві, Відні, Лондоні, Мехіко та інших містах.

Щедрик прозвучав по всьому світі (фото: Ukraine WOW)

Завдяки Ukraine WOW і Міністерству закордонних справ України "Щедрик" знову зазвучав на знакових локаціях, нагадуючи про культурну спадщину України.

Jerry Heil разом із хором "В.У.Х.А." виконали цю пісню в Національній філармонії, де її вперше представили ще у 1916 році.

"Вже сторіччя Carol of the Bells є головним саундтреком Різдва у всьому світі. З року в рік його виконують діти, дорослі, старенькі, хори, ансамблі, оркестри в різних країнах - і навіть не знають, що це українська народна пісня в обробці українського композитора. Я хочу, щоб кожен раз, коли звучатиме Carol of the Bells, люди знали, що це Щедрик. Знали, що нас із ними об’єднує спільна культура. Знали, що музичний дух Різдва зародився тут, в Україні - і що нам усім є що захищати", - поділилася Jerry Heil.

"Україна тут. І саме в цей період року її чутно повсюди. Передзвін. Carol of the Bells. Надія різдвяної пори, надія нації та всього світу поєднані цією піснею, що народилася в Україні", - каже в ролику проєкту акторка Віра Фарміга.