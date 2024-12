Легендарный "Щедрик" прозвучал на весь мир: смотрите, как это было

Сто лет назад Украинская республиканская капелла под руководством Александра Кошица гастролировала по миру, популяризируя украинскую культуру. За пять лет они дали более 500 концертов, которые всегда собирали полные залы.

Сегодня "Щедрик", который в мире знают как Carols of the Bells, снова звучит на тех же сценах, где его исполняли впервые: в Барселоне, Париже, Варшаве, Вене, Лондоне, Мехико и других городах.

Щедрик прозвучал по всему миру (фото: Ukraine WOW)

Благодаря Ukraine WOW и Министерству иностранных дел Украины "Щедрик" снова зазвучал на знаковых локациях, напоминая о культурном наследии Украины.

Jerry Heil вместе с хором "В.У.Х.А." исполнили эту песню в Национальной филармонии, где ее впервые представили еще в 1916 году.

"Уже столетие Carol of the Bells является главным саундтреком Рождества во всем мире. Из года в год его исполняют дети, взрослые, старики, хоры, ансамбли, оркестры в разных странах - и даже не знают, что это украинская народная песня в обработке украинского композитора. Я хочу, чтобы каждый раз, когда будет звучать Carol of the Bells, люди знали, что это Щедрик. Знали, что нас с ними объединяет общая культура. Знали, что музыкальный дух Рождества зародился здесь, в Украине - и что нам всем есть что защищать", - поделилась Jerry Heil.

"Украина здесь. И именно в этот период года ее слышно повсюду. Перезвон. Carol of the Bells. Надежда рождественской поры, надежда нации и всего мира объединены этой песней, которая родилась в Украине", - говорит в ролике проекта актриса Вера Фармига.