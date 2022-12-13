Легендарний Дизель із групи Green Grey виставив усе майно на аукціон заради ЗСУ

Лідер та засновник групи Green Grey 52-річний Андрій Яценко у квітні вступив до лав ЗСУ та підписав контракт із батальйоном "Мрія". Варто зазначити, що у Яценко є медична освіта.

Наразі музикант вирішив продати своє майно на аукціоні, щоб допомогти своєму батальйону. Він опублікував відео та розповів деталі аукціону.

"Я створюю колекцію NFT під назвою Емігрант, в якому продам все найцінніше зі свого життя, щоб зібрати суму на потреби нашого батальйону. Кожен солдат зараз бореться за нашу з вами свободу і допомога їм дуже потрібна", - повідомив Дизель.

У колекції буде:

Квартира у Києві

Виняткові авторські права на пісню Емігрант

Статуетка MTV Europe Music Awards за найкращого українського виконавця

Гітара Харлей-Бентон R 446

Рідкісна касета з альбомом "Чудо-острів"

Концертна кепка DZL з автографом

Гітарна дудка на замовлення ДЗЛ Георг Сковородський

Блейзер ручної роботи Сергія Залевського - в одному примірнику

Інші артефакти із життя рок-музиканта

Всю потрібну інформацію можна знайти на сайті за цим посиланням. Старт аукціону буде оголошено 25 грудня – у день народження Дизеля.