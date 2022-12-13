Легендарный Дизель из группы Green Grey выставил все имущество на аукцион ради ВСУ

Музыкант Андрей Яценко (Дизель) из фанк-группы Green Grey решил продать свое имущество и музыкальные награды, чтобы собрать деньги для батальона "Мрія".
Об этом сообщил на своей странице в Instagram.
Лидер и основатель группы Green Grey 52-летний Андрей Яценко в апреле вступил в ряды ВСУ и подписал контракт с батальоном "Мрія". Стоит отметить, что у Яценко есть медицинское образование.
Сейчас музыкант решил продать свое имущество на аукционе, чтобы помочь своему батальону. Он опубликовал видео и рассказал детали аукциона.
"Я создаю коллекцию NFT под названием Эмигрант, в котором продам все самое ценное из своей жизни, чтобы собрать сумму на потребности нашего батальона. Каждый солдат сейчас сражается за нашу с вами свободу и помощь им очень нужна", - сообщил Дизель.
В коллекции будет:
Всю нужную информацию можно найти на сайте по этой ссылке. Старт аукциона будет объявлен 25 декабря - в день рождения Дизеля.
Кстати, ранее мы писали о том, что ранее Дизель признался, что хотел уехать в другую страну.
А еще рассказывали о том, что волонтеры организовали срочный сбор на потребности военных.