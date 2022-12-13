RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Легендарный Дизель из группы Green Grey выставил все имущество на аукцион ради ВСУ

Дизель из Green Grey продает имущество для сбора средств на ВСУ (instagram.com/diezelgreengrey)
Автор: Анна Шиканова

Музыкант Андрей Яценко (Дизель) из фанк-группы Green Grey решил продать свое имущество и музыкальные награды, чтобы собрать деньги для батальона "Мрія".

Об этом сообщил на своей странице в Instagram.

Лидер и основатель группы Green Grey 52-летний Андрей Яценко в апреле вступил в ряды ВСУ и подписал контракт с батальоном "Мрія". Стоит отметить, что у Яценко есть медицинское образование.

Сейчас музыкант решил продать свое имущество на аукционе, чтобы помочь своему батальону. Он опубликовал видео и рассказал детали аукциона.

"Я создаю коллекцию NFT под названием Эмигрант, в котором продам все самое ценное из своей жизни, чтобы собрать сумму на потребности нашего батальона. Каждый солдат сейчас сражается за нашу с вами свободу и помощь им очень нужна", - сообщил Дизель.

В коллекции будет:

  • Квартира в Киеве
  • Исключительные авторские права на песню Эмигрант
  • Статуэтка MTV Europe Music Awards за лучшего украинского исполнителя
  • Гитара Харлей-Бентон R 446
  • Редкая кассета с альбомом "Чудо-остров"
  • Концертная кепка DZL с автографом
  • Гитарная дудка на заказ ДЗЛ Георг Сковородский
  • Блейзер ручной работы Серга Залевского - в одном экземпляре
  • Другие артефакты из жизни рок-музыканта

Всю нужную информацию можно найти на сайте по этой ссылке. Старт аукциона будет объявлен 25 декабря - в день рождения Дизеля.

Кстати, ранее мы писали о том, что ранее Дизель признался, что хотел уехать в другую страну.

А еще рассказывали о том, что волонтеры организовали срочный сбор на потребности военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
сбор на ВСУГрин ГрейGreen Grey