Справжні "шулики" на Маковія, які треба готувати і їсти всім: кращі рецепти

Маковія, або Медовий Спас - українське свято, яке має багаті народні традиції, в тому числі й кулінарні. В цей день варто ласувати шуликами, чи як їх ще називають ломанцями.
У складі страви має бути мед та мак, вони можуть бути пісними через Успенський піст (з 14 по 27 серпня), а можуть бути скоромними (якщо ви не дотримуєтеся посту).
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Кулінар пропонує приготувати легендарну страву, згадка про яку є ще в "Енеїді" Котляревського.
Для тіста:
Як приготувати
Для тіста висипте у миску 250 г борошна та додайте 0,5 ч. л. розпушувача, дрібку кмину, дрібку солі, 1 ст. л. маку і 100 г цукру. Перемішайте сухі інгредієнти віничком. Покладіть у тісто 75 г вершкового масла та перетріть руками до стану масляної крихти.
Далі вбийте у миску яйце та додайте 100 г сметани. Замісіть туге тісто. Увімкніть духовку розігріватися до температури 185 градусів.
Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту у пласт товщиною приблизно 3 мм. Зробіть багато проколів виделкою та випікайте 15 хвилин у розігрітій духовці до золотавого кольору.
Приготуйте маковий соус. Для цього у глибокій пательні з’єднайте 100 г маку із 250 мл молока. Додайте 2 ст. л. меду та 1 ч. л. меленої кориці. Прогрійте на невеликому вогні 7-10 хвилин, помішуючи.
Готовий корж поламайте руками на довільні шматочки, викладіть у тарілку та полийте соусом. Одразу подавайте із теплим молоком або чаєм.
Фото: Такими будуть наші ламанці (klopotenko.com)
Інгредієнти:
Як приготувати страву
Змішайте яйця з цукром і сіллю вінчиком до однорідності. Додайте кефір, добре перемішайте.
Змішайте борошно з содою. Невеликими порціями всипайте до рідини і замісіть м'яке тісто.
Накрийте рушником і дайте тісту відпочити 20-30 хвилин.
Промийте мак водою, злийте. Додайте чисту воду, поставте на вогонь і проваріть на середньому вогні поки вода не википить повністю (близько 10 хвилин).
Після того, як мак охолоне, перетріть його.
Тісто розділіть на 6 рівних частин. Розкатайте кожну в коло, проколіть виделкою. Обсмажте на сковорідці на невеликому вогні під кришкою.
Зробіть заливку для шуликів: змішайте воду з медом, додайте перетертий мак.
Ламайте коржі і залийте маковою заливкою. Смачного!
Інгредієнти:
Як приготувати пісні коржики
Мак залийте окропом і залиште на півгодини. Столову ложку меду покладіть у склянку, додайте соду і залийте теплою водою. Розмішайте.
2/3 борошна змішайте з медовою водою. Замісіть тісто і поступово додайте борошно, поки тісто не перестане липнути до рук. Воно має бути м'яким.
Накрийте тісто рушником і залиште відпочити на 30 хвилин.
Розкатайте тісто товщиною 0,2-0,5 сантиметра і тонкою склянкою або формою виріжте коржики і проколіть їх виделкою.
Випікайте на деку, встеленому пергаментом в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 хвилин.
Приготуйте макову заливку: злийте з маку воду, перетріть із цукром, залийте холодною водою і розмішайте, поки вода не стане білою.
Складіть коржики в посуд, залийте маковою заливкою і відправте в прохолодне місце на 2 години.
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