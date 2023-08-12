Настоящие "шулики" на Маковея, которые надо готовить и есть всем: лучшие рецепты

Маковея, или Медовый Спас - украинский праздник, имеющий богатые народные традиции, в том числе и кулинарные. В этот день стоит лакомиться шуликами или как их еще называют ломанцами.
В составе блюда должны быть мед и мак, они могут быть постными из-за Успенского поста (с 14 по 27 августа), а могут быть скоромными (если вы не соблюдаете пост).
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Кулинар предлагает приготовить легендарное блюдо, упоминание о котором есть еще в "Энеиде" Котляревского.
Для теста:
Как приготовить
Для теста высыпьте в миску 250 г муки и добавьте 0,5 ч. л. разрыхлителя, щепотку тмина, щепотку соли, 1 ст. л. мака и 100 г сахара. Перемешайте сухие ингредиенты венчиком. Положите в тесто 75 г сливочного масла и перетрите руками до состояния масляной крошки.
Затем вбейте в миску яйцо и добавьте 100 г сметаны. Замесите тугое тесто. Включите духовку разогреваться до температуры 185 градусов.
Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента в пласт толщиной примерно 3 мм. Сделайте много проколов вилкой и выпекайте 15 минут в разогретой духовке до золотистого цвета.
Приготовьте маковый соус. Для этого в глубокой сковороде соедините 100 г мака из 250 мл молока. Добавьте 2 ст. л. меда и 1 ч. л. молотой корицы. Прогрейте на маленьком огне 7-10 минут, помешивая.
Готовый корж поломайте руками на кусочки, выложите в тарелку и полейте соусом. Сразу подавайте с теплым молоком или чаем.
Фото: Такими будут наши ломанцы (klopotenko.com)
Ингредиенты:
Как приготовить блюдо
Смешайте яйца с сахаром и солью венчиком до однородности. Добавьте кефир, хорошо перемешайте.
Смешайте муку с содой. Небольшими порциями всыпайте в жидкость и замесите мягкое тесто.
Накройте полотенцем и дайте тесту отдохнуть 20-30 минут.
Промойте мак водой, слейте. Добавьте чистую воду, поставьте на огонь и проварите на среднем огне, пока вода не выкипит полностью (около 10 минут).
После того как мак остынет, перетрите его.
Тесто разделите на 6 равных частей. Раскатайте каждую в круг, проколите вилкой. Обжарьте на сковороде на маленьком огне под крышкой.
Сделайте заливку для шуликов: смешайте воду с медом, добавьте перетертый мак.
Ломайте лепешки и залейте маковой заливкой. Приятного аппетита!
Ингредиенты:
Как приготовить постные лепешки
Мак залейте кипятком и оставьте на полчаса. Столовую ложку меда положите в стакан, добавьте соду и залейте теплой водой. Размешайте.
2/3 муки смешайте с медовой водой. Замесите тесто и постепенно добавьте муку, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Оно должно быть мягким.
Накройте тесто полотенцем и оставьте отдохнуть на 30 минут.
Раскатайте тесто толщиной 0,2-0,5 сантиметра и тонким стаканом или формой вырежьте лепешки и проколите их вилкой.
Выпекайте на противне, устланном пергаментом в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.
Приготовьте маковую заливку: слейте воду из мака, перетрите с сахаром, залейте холодной водой и размешайте, пока вода не станет белой.
Сложите лепешки в посуду, залейте маковой заливкой и отправьте в прохладное место на 2 часа.
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