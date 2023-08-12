Настоящие "шулики" на Маковея, которые надо готовить и есть всем: лучшие рецепты

Ломанцы-шулики от Евгения Клопотенко

Кулинар предлагает приготовить легендарное блюдо, упоминание о котором есть еще в "Энеиде" Котляревского.

Для теста:

мука - 250 г

сливочное масло - 75 г

сахар - 100 г

яйцо - 1 шт.

сметана - 100 г

мак - 1 ст. л.

разрыхлитель - 0,5 ч. л.

тмин и соль - по крупице

Для макового соуса:

мак - 100 г

молоко - 250 мл

мед - 2 ст. л.

молотая корица - 1 ч. л.

Как приготовить

Для теста высыпьте в миску 250 г муки и добавьте 0,5 ч. л. разрыхлителя, щепотку тмина, щепотку соли, 1 ст. л. мака и 100 г сахара. Перемешайте сухие ингредиенты венчиком. Положите в тесто 75 г сливочного масла и перетрите руками до состояния масляной крошки.

Затем вбейте в миску яйцо и добавьте 100 г сметаны. Замесите тугое тесто. Включите духовку разогреваться до температуры 185 градусов.

Раскатайте тесто между двумя слоями пергамента в пласт толщиной примерно 3 мм. Сделайте много проколов вилкой и выпекайте 15 минут в разогретой духовке до золотистого цвета.

Приготовьте маковый соус. Для этого в глубокой сковороде соедините 100 г мака из 250 мл молока. Добавьте 2 ст. л. меда и 1 ч. л. молотой корицы. Прогрейте на маленьком огне 7-10 минут, помешивая.

Готовый корж поломайте руками на кусочки, выложите в тарелку и полейте соусом. Сразу подавайте с теплым молоком или чаем.

Фото: Такими будут наши ломанцы (klopotenko.com)

Шулики на кефире

Ингредиенты:

кефир - 500 мл

яйца - 2 шт.

сода - 1 ч. л.

сахар - 3 ст. л.

соль - 1/3 ч. л.

мука - 800 г

мак - 200 г

вода - 1 л

мед - 5 ст. л.

Как приготовить блюдо

Смешайте яйца с сахаром и солью венчиком до однородности. Добавьте кефир, хорошо перемешайте.

Смешайте муку с содой. Небольшими порциями всыпайте в жидкость и замесите мягкое тесто.

Накройте полотенцем и дайте тесту отдохнуть 20-30 минут.

Промойте мак водой, слейте. Добавьте чистую воду, поставьте на огонь и проварите на среднем огне, пока вода не выкипит полностью (около 10 минут).

После того как мак остынет, перетрите его.

Тесто разделите на 6 равных частей. Раскатайте каждую в круг, проколите вилкой. Обжарьте на сковороде на маленьком огне под крышкой.

Сделайте заливку для шуликов: смешайте воду с медом, добавьте перетертый мак.

Ломайте лепешки и залейте маковой заливкой. Приятного аппетита!

Постные шулики

Ингредиенты:

мука - 1 стакан

мед - 40 г

сода - 0,5 ч. л.

мак - 60-70 г

сахар - 3 ст. л.

теплая вода - 60 мл

холодная вода - 400 мл

соль - щепотка

Как приготовить постные лепешки

Мак залейте кипятком и оставьте на полчаса. Столовую ложку меда положите в стакан, добавьте соду и залейте теплой водой. Размешайте.

2/3 муки смешайте с медовой водой. Замесите тесто и постепенно добавьте муку, пока тесто не перестанет прилипать к рукам. Оно должно быть мягким.

Накройте тесто полотенцем и оставьте отдохнуть на 30 минут.

Раскатайте тесто толщиной 0,2-0,5 сантиметра и тонким стаканом или формой вырежьте лепешки и проколите их вилкой.

Выпекайте на противне, устланном пергаментом в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.

Приготовьте маковую заливку: слейте воду из мака, перетрите с сахаром, залейте холодной водой и размешайте, пока вода не станет белой.

Сложите лепешки в посуду, залейте маковой заливкой и отправьте в прохладное место на 2 часа.