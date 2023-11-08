Легендарне шоу "Розсміши коміка" повертається. Ім'я першого судді вас приємно здивує

“Розсміши коміка” - це легенда українського телебачення, адже у суддівському кріслі багато років сидів нинішній президент України Володимир Зеленский. Але згодом шоу закрили. Та зараз для нього настала нова епоха.

Про те, де і коли тепер можна буде побачити нові випуски "Розсміши коміка" та хто стане суддею, розповідає РБК-УКраїна (проект Styler) з посиланням на інформацію Нового каналу.

"Розсміши коміка" повертається

Шоу, яке багато років тішило глядачів перед екранами телевізорів та у глядацькій залі запам’яталося гарними жартами, несподіваними виступами та чудовим настроєм.

Перша трансляція цієї передачі відбулася 19 лютого 2011 року, уявіть собі, скільки всього змінилося з того часу. І чого очікувати від нового сезону - залишається загадкою для всіх.

Популярний гумористичний проєкт незабаром повернеться на екрани в оновленому форматі. Про роботу над новим сезоном оголосив Новий канал.

На сайті мовника повідомляється, що продюсувати шоу буде студія "Квартал 952, як і раніше, єдине що, вони просто переїхали на інший канал. А ось прем’єра планується вже навесні.

Хто став першим суддею "Розсміши коміка"

В Instagram-публікації Нового каналу розсекретили, що крісло одного із суддів-коміків посяде одна з найпопулярніших ведучих України - Леся Нікітюк.

Варто зазначити, що кар'єра Нікітюк на телебаченні почалася саме з цього гумористичного проекту. Дівчина вперше з'явилася на шоу у першому сезоні у 2011 році.

Леся Нікітюк стала суддею "Розсміши коміка" (фото: instagram.com/novy_channel)

"Свого часу цей проект став моєю путівкою в життя. Я брала участь у ньому чотири рази, і досі пам’ятаю всі жарти. Коли тільки придумали цей формат, то підтягували на кастинг усіх КВКшників. Тих, хто вміє жартувати й веселити людей. Ми тоді вже десь років п’ять вели свою діяльність, тож і пішли на кастинг та пройшли його. Виступили, заробили 20 тисяч гривень, наступного разу 50. А через вісім років прийшли ще раз і заробили гроші, які передали в Хмельницький, у дитячу лікарню", - пригадала Леся у розмові для Нового каналу.

Також ведуча додала, що вона дуже сподівається, що в цьому сезоні "Розсміши коміка" вони відкриють нові обличчя у світі українського гумору.

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