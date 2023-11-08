Легендарное шоу "Рассмеши комика" возвращается. Имя первого судьи вас приятно удивит

Рассмеши комика - это легенда украинского телевидения, ведь в судейском кресле много лет сидел нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Но впоследствии шоу закрыли. Но сейчас для него наступила новая эпоха.

О том, где и когда теперь можно будет увидеть новые выпуски "Рассмеши комика" и кто станет судьей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на информацию Нового канала.

"Рассмеши комика" возвращается

Шоу, много лет радовавшее зрителей перед экранами телевизоров и в зрительном зале запомнилось хорошими шутками, неожиданными выступлениями и прекрасным настроением.

Первая трансляция этой передачи состоялась 19 февраля 2011, представьте себе, сколько всего изменилось с тех пор. И чего ждать от нового сезона - остается загадкой для всех.

Популярный юмористический проект скоро вернется на экраны в обновленном формате. О работе над новым сезоном объявил Новый канал.

На сайте вещателя сообщается, что продюсировать шоу будет студия "Квартал 95", по-прежнему единственное, что они просто переехали на другой канал. А вот премьера планируется уже весной.

Кто стал первым судьей "Рассмеши комика"

В Instagram-публикации Нового канала рассекретили, что кресло одного из судей-комиков займет одна из самых популярных ведущих Украины - Леся Никитюк.

Следует отметить, что карьера Никитюк на телевидении началась именно с этого юмористического проекта. Девушка впервые появилась на шоу в первом сезоне в 2011 году.

Леся Никитюк стала судьей "Рассмеши комика" (фото : instagram.com/novy_channel)

"В свое время этот проект стал моей путевкой в жизнь. Я принимала участие в нем четыре раза, и до сих пор помню все шутки. Когда только придумали этот формат, то подтягивали на кастинг всех КВНщиков. Тех, кто умеет шутить и веселить людей. Мы тогда уже лет пять вели свою деятельность, поэтому и пошли на кастинг и прошли его. Выступили, заработали 20 тысяч гривен, в следующий раз 50. А через восемь лет пришли еще раз и заработали деньги, которые передали в Хмельницкий, в детскую больницу ", - вспомнила Леся в разговоре для Нового канала.

Также ведущая добавила, что она очень надеется, что в этом сезоне "Рассмеши комика" они откроют новые лица в мире украинского юмора.

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